Enchente deixa famílias ilhadas e interdita rodovia Rolante: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

1. Enchente deixa famílias ilhadas e interdita rodovia em Rolante

O rompimento de um açude, na noite de quinta-feira, provocou estragos históricos em Rolante, no Vale do Paranhana. Corpo de Bombeiros Voluntários e Defesa Civil ainda calculam os prejuízos, mas o levantamento preliminar é trágico. Além de terem ficado ilhados, já que o acesso à cidade pela ERS-439 foi bloqueado, diversos moradores perderam tudo, inclusive as próprias casas. Cerca de 100 famílias estão fora desalojadas — não há registro de desaparecidos ou vítimas. Os prejuízos afetam, também, a indústria, sendo que o setor calçadista é a base da economia do município de 20,8 mil habitantes, e também a produção rural — 90% do rebanho do gado leiteiro e de corte foram teriam sido levados pelo rio.

2. Sexta-feira pode registrar pancadas de chuva da metade ao norte do RS

A frente fria que está no Rio Grande do Sul desde quarta-feira se desloca em direção ao sudeste do país, mas ainda pode causar pancadas de chuva da metade ao norte do Estado. Os maiores acumulados de precipitação se concentram nas regiões serranas, mas os transtornos previstos são menores, segundo a Somar Meteorologia. O tempo deve abrir da metade ao sul do RS e a temperatura pode cair, se comparada com o dia anterior, nas faixas Leste e Nordeste. Em Porto Alegre,a temperatura varia entre 20ºC e 28 ºC. Em Pelotas, não passa de 26ºC.

2. RS deve receber R$ 65 milhões para construir dois presídios

O Rio Grande do Sul deve receber R$ 65 milhões do Plano Nacional de Segurança Pública. Entre outros investimentos, o dinheiro será aplicado na construção de dois presídios. Conforme a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), as cadeias serão erguidas em Rio Grande, no Sul, e em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A capacidade total das duas prisões será de 600 vagas e o custo das obras é estimado em R$ 31,9 milhões. Ainda de acordo com a assessoria da SSP, o Estado informou ao Ministério da Justiça que está apto a receber um presídio federal — não há local definido. Estão previstas cinco novas cadeias desse tipo no país. Santa Catarina também pleiteia uma prisão federal.

3. Governo divulga municípios beneficiados com novas ambulâncias no RS

Está definido o destino das ambulâncias que serão entregues a prefeitos gaúchos pelo presidente Michel Temer na próxima segunda-feira. Serão contemplados 61 municípios, sendo que cada um receberá um veículo. As ambulâncias irão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Conforme o secretário estadual da Saúde, João Gabbardo dos Reis, das 61 cidades beneficiadas, sete ficarão com UTIs móveis: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Carazinho, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões e Taquari. Os demais municípios receberão unidades básicas, dentro de um programa do Ministério da Saúde.



4. Vestibular da UFRGS 2017 tem 5 mil inscritos a menos do que em 2016

A partir do próximo domingo, 33.459 candidatos devem encarar a maratona de provas do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O exame, que segue até a quarta-feira, será realizado em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. Na edição deste ano, são aproximadamente cinco mil inscritos a menos do que em 2016. Em razão disso, o número de locais que aplicarão as provas também caiu de 62 para 55. São 4.017 vagas distribuídas em 91 cursos de graduação, sendo metade reservada a quem vem do sistema público de Ensino Médio.

5. Inter estreia na Copa do Brasil no dia 15 de fevereiro

O Inter conheceu na quinta o local da estreia na Copa do Brasil: será na Arena da Amazônia, dia 15 de fevereiro, contra o Princesa do Solimões. Local do confronto era das grandes dúvidas até então. Segundo o presidente do clube amazonense, Modesto Alexandre, o estádio da cidade, o Gilbertão, não tem condições de receber o jogo.



6. Grêmio desiste de contratar Kayke

Apesar do aval de Renato Portaluppi, Kayke não será o centroavante do Grêmio em 2017. Em nota no site oficial, o Grêmio afirmou ter desistido do negócio por conta de "alguns aspectos do contrato". O Grêmio afirmou que continuará em novas frentes de negócios para reforçar o elenco que nesta temporada tem como grande objetivo a Libertadores.



