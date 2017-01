Encontrados corpos de jovens que desapareceram no mar no Litoral Norte

Afogamentos

Dois jovens morreram afogados no Litoral Norte gaúcho neste fim de semana. Ambos os corpos foram encontrados neste domingo, depois de desaparecem no sábado. As informações são da Rádio Gaúcha.

Em Capão da Canoa o jovem de 18 anos, desapareceu próximo à Guarita 66. Os salva-vidas utilizaram um helicóptero para auxiliar nas buscas. O corpo foi encontrado neste domingo no mar. O nome da vítima não foi divulgado.



Em Arroio do Sal, um jovem de 23 anos morreu afogado na praia próxima à Praça Central. Felipe Teles Oliveira é morador de Caxias do Sul.

O último dia do ano registrou recorde de salvamentos. Foram 65, ante um total de 143 em toda Operação Golfinho, que começou há 15 dias. Torres é a praia com maior número de resgates. Os salva-vidas alertam que hoje a bandeira está amarela e tem repuxo no mar.