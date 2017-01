Enxurrada afeta abastecimento de água no Vale do Sinos

Lodo no rio

A enxurrada que atingiu Rolante na sexta-feira afetou o abastecimento de água em pelo menos oito cidades do Vale do Sinos no fim de semana. Devido à alta turbidez no manancial causada pelo lodo, a captação teve de ser suspensa pelas companhias municipais de São Leopoldo e Novo Hamburgo e pela Corsan em Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Portão, Esteio e Sapucaia do Sul.

Em São Leopoldo, segundo o prefeito Ary Vanazzi (PT), a captação foi interrompida na madrugada deste domingo e retomada de forma parcial, com apenas metade da capacidade, no início da tarde. A previsão é de que a situação volte à normalidade apenas na terça-feira.

— Por isso, pedimos à população que economize água — apela Vanazzi.

Em Novo Hamburgo, o tratamento foi interrompido no final da manhã de sábado em função da má qualidade da água do Sinos. No início da tarde deste domingo, o abastecimento foi retomado em alguns bairros e no Centro da cidade e a informação da Comusa é de que o serviço deve ser restabelecido em outros pontos no decorrer deste domingo.

Na estação de tratamento da Corsan em Campo Bom — que também atende Sapiranga, Estância Velha e Portão —, o trabalho foi retomado de forma parcial na tarde deste domingo e a previsão era de que o abastecimento voltasse ao normal ainda à noite. O lodo chegou no início da madrugada à estação de tratamento de água de Esteio, que também atende Sapucaia do Sul. A estação não voltou a operar por causa da turbidez 60 vezes acima do usual do rio. A expectativa da Corsan é retomar o trabalho na madrugada, para que a situação se normalize na manhã desta segunda-feira Em Taquara, também afetada, a situação se regularizou ainda no sábado.

Em Rolante, todas as mais de 300 famílias desalojadas pela enxurrada já retornaram para as suas casas. O trabalho se concentra na limpeza das residências e estabelecimentos invadidos pela lama e na organização da distribuição dos donativos. Alimentos, produtos de higiene e limpeza e roupas chegaram de vários pontos do Estado para ajudar a população atingida.

— O que as pessoas estão precisando agora é de móveis, roupeiros, balcão de pia, refrigeradores, essas coisas — diz o prefeito Ademir Gomes Gonçalves (PDT), lembrando que 3,2 mil residências sofreram algum tipo de dano ou perda.

O fornecimento de água na cidade está normalizado. No interior, o abastecimento é feito com caminhões-pipa.