Estragos do temporal, ônibus incendiado e a musa do hit do verão: os assuntos do dia

1. Temporal provoca alagamentos, queda de árvores e falta de luz na Região Metropolitana

Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

O temporal que atingiu algumas regiões do Estado na madrugada desta quarta-feira se espalhou pelo Rio Grande do Sul e, à tarde, chegou a Porto Alegre, à Região Metropolitana e ao Vale do Sinos. O aguaceiro veio acompanhado de transtornos e, em diversas cidades, provocou alagamentos, queda de árvores e falta de luz. Veja as informações da chuvarada.

2. Ladrões assaltam passageiros e incendeiam ônibus em Porto Alegre

Foto: Camila Domingues / Especial

Um ônibus da linha T3 foi incendiado por assaltantes no final da tarde desta quarta-feira, ao lado do Postão da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre. Não houve feridos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo no veículo.

3. "Ele saiu do local com medo de linchamento", diz advogado de motorista de Camaro



Foto: Reprodução / Facebook

O advogado Ademir Costa Campana, que defende Jeferson Bueno, 29 anos, motorista do Camaro que atropelou três pessoas na madrugada de Réveillon nos Ingleses, causando a morte de uma delas, afirma que seu cliente só saiu do local do acidente depois de acionar a ambulância. Além disso, afirma que Jeferson saiu por medo de ser linchado por populares que testemunharam o atropelamento. Ele pede a revogação da prisão.

4. Mãe de criança que morreu ao cair do 13° andar de prédio é investigada por negligência

Foto: Marina Pagno / Agência RBS

A mãe do menino de 5 anos que morreu ao cair do 13° andar de um prédio na Avenida Grécia, na zona norte de Porto Alegre, está sendo investigada por negligência após ter deixado do filho sozinho no apartamento para entregar uma chave ao pai do menino.

5. FOTOS: veja como está a evolução das obras na orla do Guaíba

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

As obras da orla do Guaíba, em Porto Alegre, devem ser entregues em abril deste ano. Estruturas metálicas que servirão de base para um restaurante, deques de madeira, bancos com vista para o Guaíba e postes de iluminação instalados na Avenida Edvaldo Pereira Paiva já podem ser percebidos por quem passa pelo local.

6. "Fico com vergonha", diz namorada de MC G15, citada em música que virou hit

Foto: Reprodução / Instagram

Hit das últimas semanas, que pegou o Brasil de maneira avassaladora, Deu Onda, de MC G15, nome artístico do carioca Gabriel Soares, tem uma musa inspiradora. A gata que inspirou a criação do sucesso, que já apareceu no ranking dos 50 virais do mundo, do aplicativo Spotify, é namorada do funkeiro, autor da música, desde os 13 anos. A eleita do novo famoso do país é Ingryd Tawane, e tem a mesma idade de G15.

7. A situação das chegadas e partidas do Grêmio

Foto: Diário El Pais / El Pais

De reforços a pendências em renovação e chegadas por término de contrato de empréstimo, o Grêmio movimenta possibilidades para 2017. Nesta quarta-feira, o time gaúcho retomou conversas para contar com o uruguaio Gabriel Fernández e aguarda definições para anunciar oficialmente a chegada de Kayke.

8. Renovação de William com Inter complica, e jogador pode ser negociado com futebol europeu

Foto: Filipe Gamba / Agencia RBS

O lateral-direito William não deve permanecer no Beira-Rio em 2017. O jogador tem contrato até maio de 2018 e, em outubro, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O atleta está valorizado no futebol europeu e, neste momento, os seus representantes dificilmente aceitariam uma renovação contratual.