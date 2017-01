Explosão de granada mata dois homens e deixa um ferido em Lajeado, no Vale do Taquari

Dentro de uma casa

Dois homens morreram e um ficou ferido na explosão de uma granada em uma residência em Lajeado, no Vale do Taquari. Esta é a quinta tentativa de homicídio contra o homem que ficou ferido na explosão, dono da casa onde a granada foi jogada.

O caso ocorreu por volta da 1h desta segunda-feira. Conforme a Polícia Civil, o portão de ferro da garagem da residência de Cristiano Mateus Soares, 39 anos, teria sido derrubado com o uso de um veículo, o que deu acesso à casa. Depois, alguém teria subido a escada do local e lançado a granada em direção ao quarto de Cristiano, por uma fresta.

A explosão do artefato matou duas pessoas que estavam na casa: o adolescente Alessandro Ribeiro, 17 anos, e o jovem Ethierry Roberto de Couto, 21 anos. O dono da residência, que também estava na residência, ficou ferido com estilhaços na perna direita, sem gravidade. Antes da explosão, moradores teriam ouvido tiros no local, que fica na rua Marechal Deodoro, próxima ao Centro.



Segundo a Polícia Civil, Cristiano cumpre pena por tráfico de drogas no regime semiaberto do município e já teria sido alvo de outras quatro tentativas de homicídio nos últimos anos. Por isso, a investigação acredita que ele tenha sido o alvo desse crime.

Encontrado com uma arma furtada na residência, Cristiano acabou sendo preso por porte ilegal de arma de fogo. A polícia não soube informar se ele foi encaminhado ao presídio ou a um hospital.

Esta seria a primeira vez que uma granada, arma de uso restrito do Exército, teria sido usada para cometer um homicídio em Lajeado. O caso será investigado pela Polícia Civil.



