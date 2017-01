Falso padre, agressão a morador de rua e balneabilidade em SC: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. RS deve receber R$ 65 milhões para construir dois presídios

Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O RS deve receber R$ 65 milhões do Plano Nacional de Segurança Pública. Entre outros investimentos, o dinheiro será aplicado na construção de dois presídios. Conforme a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), as cadeias serão erguidas em Rio Grande, no Sul, e em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A capacidade total das duas prisões será de 600 vagas.

2. Falso padre reza missas e toma confissões de fiéis em Imbé

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Na noite de Natal e na manhã seguinte, os fiéis católicos do balneário Presidente, em Imbé, no Litoral Norte, testemunharam duas das missas mais memoráveis já vistas na Capela Santo Antônio de Pádua. Mas, na verdade, haviam caído em um legítimo conto do vigário: o padre responsável por conduzir as celebrações e tomar a confissão de vários fiéis não era um sacerdote de verdade, mas um jovem de 18 anos que se fez passar por religioso e desapareceu quando começaram a suspeitar dele.

3. VÍDEO: câmera flagra agressão a morador de rua em Porto Alegre

O vídeo da agressão a um homem em frente a um supermercado da Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, em Porto Alegre, repercutiu na manhã desta quinta-feira. Nas imagens, três homens vestidos com roupas e coturnos pretos se aproximam do morador de rua, que está sentado na escadaria do Zaffari. Dois deles agridem a vítima com golpes de cassetete e chutes. Depois, saem pela calçada da Cristóvão Colombo.

4. A lista de municípios beneficiados com novas ambulâncias no Estado

Foto: Tarsila Pereira, PMPA

Está definido o destino das ambulâncias que serão entregues a prefeitos gaúchos pelo presidente Michel Temer na próxima segunda-feira. Serão contemplados 61 municípios, sendo que cada um receberá um veículo. As ambulâncias irão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Confira a lista de municípios contemplados no Estado.

5. Ex-governadora Yeda Crusius assume como deputada federal

Foto: Antonio Augusto / Câmara dos Deputados

Seis anos após deixar o governo do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB) tomou posse nesta quinta-feira como deputada federal. Ela substituirá o colega de partido Nelson Marchezan, que renunciou para assumir a prefeitura de Porto Alegre. Na Câmara, a tucana disse que atuará em favor de reformas do país e de políticas para as mulheres.

6. Porto Alegre recebe a maior piscina de bolinhas da América

Foto: Renan Costantin / Divulgação

O Bourbon Shopping Wallig acaba de receber a maior piscina de bolinhas da América, segundo os organizadores. Até 19 de fevereiro, a novidade, localizada no centro de eventos Palazzo, no 3° andar, promete agitar as férias não só das crianças, mas também dos adultos.

7. Litoral de SC tem 66,8% dos pontos próprios para banho

Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

O primeiro relatório de balneabilidade de 2017 mostrou que 66,8% dos pontos de praia analisados pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) em Santa Catarina estão próprios para banho. A pesquisa que analisa a qualidade da água apontou que dos 214 locais analisados, 71 apresentaram índice de poluição superior ao aceito. O número é 16.7% inferior ao apresentado na primeira análise do verão, feita no dia 5 de dezembro de 2016.

9. O destino dado pelo Inter ao atacante argentino Luque

Foto: Reprodução / www.adalcorcon.com

Lembram-se do argentino trazido pelo Inter em 2014 em parceria com o investidor Delcir Sonda? Pois ele tenta a afirmação na segunda divisão espanhola. Luque está desde julho no Alcorcón, clube modesto dos arredores de Madri. Seu time luta contra o rebaixamento e, ao mesmo tempo, comemora a classificação às oitavas de final da Copa do Rey, depois de eliminar o Espanyol em Barcelona.



10. Grêmio envia contrato para o Racing-URU e compra de Gabriel Fernández avança

Foto: Diário El Pais / El Pais

Faltam duas assinaturas para que Gabriel Fernández seja jogador do Grêmio. No final da tarde desta quinta-feira, a documentação que faltava para selar a negociação chegou ao Uruguai. O empresário Maurício Machado encaminhou o final dos trâmites com o Racing-URU e com o jogador para que tudo seja assinado. Uma reunião foi iniciada em Montevidéu para que os advogados do clube uruguaio analisem o contrato.