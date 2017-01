Fiel da balança na Câmara, PMDB discute postura em relação à gestão Marchezan

Política

Dono da maior bancada na Câmara Municipal, o PMDB vive um dilema: aderir ao governo Nelson Marchezan ou manter uma postura de independência. Ainda não há uma deliberação oficial do partido, mas os diretórios estadual e municipal têm orientado os cinco vereadores a preservar uma prudente distância da nova gestão: nem tão longe que pareça oposição, nem tão perto que pareça aliado.

Por enquanto, são a favor da independência André Carús, Comandante Nádia e o líder da bancada, Idenir Cecchim. Já Valter Nagelstein e Mendes Ribeiro manifestam vontade de dar suporte a Marchezan. Por trás desse apoio, além da afinidade ideológica, há a ambição de Nagelstein e Mendes Ribeiro de conservar os cargos comissionados remanescentes ainda da gestão José Fortunati.

Leia mais

Com tumulto, Câmara aprova enxugamento na prefeitura

O primeiro round na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Briga por IPTU expõe ruído na gestão de Marchezan



Nagelstein tem conversado com Marchezan sobre a manutenção dos seus indicados e Mendes Ribeiro manteve até agora pelo menos um posto elevado, o diretor-geral da Carris, Sérgio Zimmermann. No governo Fortunati, o PMDB mantinha cerca de 140 CCs, alguns dos quais foram demitidos no último dia de governo.

— Não tenho nenhum problema em apoiar o Marchezan. Temos muitas coisas em comum. Mas essa decisão tem de ser do partido. Os cargos que tenho na prefeitura são da época do meu pai (o ex-deputado federal Mendes Ribeiro Filho) e ao que parece, nenhum CC foi exonerado até agora — sustenta Mendes.

Dos 36 vereadores de Porto Alegre, 11 formam a base de sustentação da prefeitura (PSDB, PP, PTB, SD e Novo). Outros sete militam na oposição (PT, PSOL). Siglas como DEM, PSD, PRB e PR, que à primeira vista teriam inclinação a votar com o governo, somam mais seis vereadores. Isso daria a Marchezan 17 votos. Nessa conta, o apoio de pelo menos dois dos vereadores do PMDB seria fundamental para consolidar maioria de 19 parlamentares.

Contudo, essa aritmética política depende de muitas variáveis. Nos últimos dias, viceja na Câmara um acordo para a montagem de um superbloco independente, composto por 17 parlamentares. Dos cinco vereadores do PMDB, quatro já assinaram um documento avalizando a criação do grupo — apenas Nagelstein não subscreveu o documento.

Entre os signatários, estão todos os partidos que apoiaram a derrotada candidatura de Sebastião Melo à prefeitura (PMDB, PDT, DEM, PSB, PRB, Pros, Rede e PSD). Apenas o PR do vereador Rodrigo Maroni ainda está em cima do muro. O DEM, aliado histórico do PSDB, sequer quis permanecer na prefeitura. O diretor-geral que respondia interinamente pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Vercidino Albarello, foi convidado a permanecer no cargo por Marchezan, mas a cúpula do partido não deixou, ordenando sua exoneração imediata ao final do governo Fortunati.

A construção de uma maioria confortável para Marchezan, além de superar a resistência inicial dessas legendas, vai depender muito da articulação do novo secretário de Relações Institucionais, o ex-vereador Kevin Krieger (PP). Caberá a ele domar as insatisfações e, sobretudo, tentar obter o apoio de parte do PMDB para garantir uma tênue tranquilidade ao prefeito na Câmara.

— Se o PMDB aderir ao Marchezan, não é por questão ideológica, mas sim por fisiologismo. O partido fez 40% dos votos na disputa pela prefeitura. Que satisfação vamos dar à sociedade se agora entrarmos para a gestão do adversário que nos derrotou? — questiona um dos líderes peemedebistas.