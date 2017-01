Foragido número 1 do RS, (outra) argentina esquecida e PMs tatuados: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Gaúcho preso no Paraguai é responsável por explosão na guerra do tráfico



Foto: Divulgação

A importância da prisão do homem mais procurado no Rio Grande do Sul em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na tarde de quinta-feira, não é por acaso. Jackson Peixoto Rodrigues, o Nego Jackson, é responsável pela guerra do tráfico de drogas em Porto Alegre e em cidades da Região Metropolitana.

2. Duas adolescentes morrem após carro com sete ocupantes bater em árvore

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Duas adolescentes morreram após um veículo Astra bater em uma árvore, na madrugada desta sexta-feira, em Santo Ângelo, na região das Missões. Conforme informações da Polícia Civil, outras cinco pessoas, que também estavam no carro, ficaram feridas.

3. Argentina de 54 anos é esquecida pela família na Praia dos Ingleses

Foto: Anderson Pompeu / Arquivo Pessoal

Mais um caso de argentina esquecida pela família aconteceu nesta sexta-feira no norte de Florianópolis. Dona Maria Elena Pérez, de 54 anos, disse que se perdeu dos parentes na Praia dos Ingleses, onde estão hospedados, e que a família foi passar o dia no sul da Ilha sem ela. Para piorar, a senhora teve os pertences furtados e ficou sem dinheiro.



4. Após decisão do STF, Brigada mantém proibição de PMs tatuados

Foto: Isadora Neumann / Agencia RBS

O uso de tatuagens por policiais militares (PMs) voltou a provocar controvérsia após vazamento de um documento em que o corregedor-geral da Brigada Militar, coronel Jefferson de Barros Jacques, afirma que militares não podem ter tatuagens em locais visíveis do corpo. Conforme descrito no texto, o descumprimento das normas é passível de "processo disciplinar de cunho demissionário".

5. AO VIVO: acompanhe o movimento em direção ao Litoral

Foto: Camila Domingues / Especial

O trânsito em direção ao Litoral Norte está bastante acentuado nesta sexta-feira. Conforme a Concepa, às 20h o fluxo era de 79 veículos por minuto. A previsão é de que 50 mil veículos se desloquem para o Litoral. Até o momento, mais de 35,2 mil já passaram pela freeway. Acompanhe.

6. Conheça uma das mais requisitadas cartomantes de Porto Alegre

Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sandra Inês de Souza Tenório tinha nove anos quando enxergou nos baralhos um infortúnio familiar. O susto deu lugar ao sustento: ao longo de quase seis décadas, ela vem lendo cartas e fazendo previsões.