Governo do RS discute reajuste do mínimo regional: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Piratini se reúne com entidades patronais para discutir mínimo regional

Depois de receber as centrais sindicais para discutir o tamanho do reajuste do salário mínimo regional, o governo estadual se reúne nesta quinta-feira com representantes das entidades empresariais para debater o tema. Principal federação patronal do atacado e varejo gaúcho, a Fecomércio-RS ainda não informou qual índice de correção pretende apresentar como proposta ao Piratini. O reajuste aprovado no ano passado desagradou tanto sindicalistas, que reclamaram do percentual abaixo da inflação, quanto empresários, que criticaram o aumento salarial em meio à recessão.Atualmente, o piso regional está em R$ 1.103,66. A data base das cinco faixas do mínimo regional é 1º de fevereiro.

2. Governo estima fechamento de 600 turmas em escolas estaduais do RS

O secretário estadual da Educação, Luís Antônio Alcoba de Freitas, afirmou que o ano letivo vai começar no início de março com uma redução de cerca de 600 turmas nas escolas da rede estadual. Os números ainda são estimados. A confirmação de quantos alunos serão impactados com mudança de turmas ou até mesmo de turnos virá depois do dia 17 de fevereiro, quando se encerra o período de matrículas. Os alunos que tiveram 75% de presença no ano letivo passado serão automaticamente rematriculados e haverá vagas para todos, afirma Alcoba, que não descarta que com as mudanças, alguns pais prefiram mudar seus filhos de escola. Na Capital, há uma previsão de que 14 escolas tenham aglutinação ou redução de turmas.



3. Homem é executado a tiros dentro de carro na Cidade Baixa

O passageiro de um Palio Weekend morreu e o motorista ficou ferido após serem alvos de tiros na madrugada desta quinta-feira no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Informações preliminares da Brigada Militar indicam que outro carro passou atirando contra as vítimas. Após o tiroteio, ocorrido por volta das 4h30min, o condutor do Palio, com placas de Porto Alegre e em situação regular, perdeu o controle e colidiu em um poste. Imagens de videomonitoramento mostram o momento do tiroteio e do acidente; assista.

4. Antes de pegar a estrada, saiba o que revisar no seu carro

Independentemente do destino, qualquer viagem de carro é um desafio. São grandes distâncias, longas jornadas, muito combustível e ninguém quer passar pelo perrengue de ficar com o veículo estragado na beira da estrada. Para prevenir acidentes e imprevistos, uma revisão é de grande ajuda. Querendo poupar na revisão e ainda assim sair com o carro 100% seguro, confira um passo a passo de todas as áreas do veículo que precisam de uma atenção especial antes de sair de férias. As dicas são do consultor técnico Oscar Pereira Filho, da Copagra.



5. Inter deve receber reforços para a defesa

A expectativa nesta quinta-feira é pelas chegadas do zagueiro Klaus e do lateral Alemão ao Inter. No clube, os dois deverão brigar por um posto entre os titulares de Zago, que já começou a esboçar a equipe. No treino de quarta-feira,Na atividade, duas equipes se enfrentavam em campo reduzido.



6. Marcelo Rudolph pode assumir como diretor-executivo do Grêmio

Ex-supervisor de futebol da base do clube, Marcelo Rudolph foi indicado pelo Conselho de Administração ao presidente Romildo Bolzan, como uma forma de valorização a um profissional que já estava no Grêmio, e que cresceu dentro do clube.



7. Quinta-feira deve ser de sol e calor no Rio Grande do Sul

Esta quinta-feira deve ser de sol em todo o Estado devido ao predomínio de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens. A temperatura mínima pode ficar um pouco baixa pela manhã, mas à tarde, o calor se intensifica. Em Porto Alegre, a mínima deve ser 18°C e a máxima, 30°C. Em Capão da Canoa, no Litoral Norte, a temperatura poderá variar de 21°C a 28°C.



