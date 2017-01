Governo Federal reconhece situação de emergência em Rolante 

Enchente

O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em Rolante, cidade que deve diversas áreas danificadas pelas enxurradas da semana passada. Três cidades de outros Estados também tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal. As informações são da Rádio Gaúcha.



A portaria de reconhecimento foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e tem vigência de 180 dias.

No começo da semana, o presidente Michel Temer sobrevoou a região do Vale do Paranhana para avaliar os danos. Com o reconhecimento federal, Rolante poderá solicitar recursos também para a reconstrução das áreas atingidas.

*Rádio Gaúcha