Região Metropolitana

Bombeiros de Canoas foram acionados para controlar incêndio a uma residência, na manhã desta sexta-feira no município de Nova Santa Rita, na região Metropolitana. A ocorrência foi registrada por volta das 6h30min, na rua Canjerana, no bairro Califórnia. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme informações do Subgrupamento de Combate a Incêndios, a residência ficou totalmente queimada. Apesar dos estragos, os moradores do local conseguiram escapar sem ferimentos.

Leia as últimas notícias