Incêndio atinge unidade da Vale Fertilizantes em Cubatão

Um incêndio atinge a unidade da Vale Fertilizantes, na tarde desta quinta-feira, em Cubatão, no litoral do Estado de São Paulo. O fogo teria se iniciado após uma explosão na área de armazenamento da unidade e já mobiliza bombeiros da própria cidade, e ainda, de Santos, Guarujá e São Vicente. Moradores relatam uma nuvem de fumaça amarela saindo da fábrica, no Polo Industrial de Cubatão.

Os funcionários tiveram de abandonar os postos de trabalho. A área foi isolada pela Defesa Civil e técnicos da Cetesb, mas ainda não há informações sobre feridos e sobre o material em combustão. Por segurança, empresas próximas dispensaram os funcionários. A Vale confirmou o incêndio e informou que a unidade precisou ser evacuada emergencialmente.

Cetesb monitora incêndio, mas não consegue acessar área

Equipes de emergência e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) em Cubatão ainda não conseguiram entrar na área do incêndio. Suspeita-se que o produto que pegou fogo seja o nitrato de amônio. "A comunidade Vila Mantiqueira foi evacuada por precaução e a Cetesb está utilizando um drone para monitorar a área", disse a assessoria.

