Indonésia não consegue acabar com a escassez de engenheiros

Por: The New York Times

Jacarta, Indonésia – Como muitos estudantes universitários, Abdul Hamid não pensa muito em sua vida após a formatura.

Afinal de contas, tem 20 anos e está apenas no segundo ano da Universidade Estadual Islâmica Syarif Hidayatullah, em Jacarta, a capital da Indonésia. Passa o dia na faculdade de Teologia Islâmica, onde cursa Estudos Religiosos Comparativos, e à noite sai com os amigos e ouve música.

Ao ser perguntado sobre seus planos após a formatura, Hamid dá de ombros e sorri. "Inshallah, vou dar aulas", disse ele, usando a palavra árabe para "se Deus quiser". "A maioria dos alunos na minha área vai ensinar os jovens em escolas islâmicas."

Essa pode ser uma vocação honrada na nação de maioria muçulmana mais populosa do mundo, mas o país não precisa de mais professores de religião, dizem especialistas em educação, economistas e líderes empresariais na Indonésia.

Afirmam que há escassez de trabalhadores qualificados, em campos que vão desde serviços médicos até agricultura, e que outros tantos milhões serão necessários nas próximas décadas. Particularmente, a Indonésia precisa de mais engenheiros, um problema que poderia frustrar os planos ambiciosos do presidente Joko Widodo de modernizar a infraestrutura nacional obsoleta.

"Há uma lista de profissões onde existem problemas. Se você falar com qualquer corporação multinacional, há dúvidas em relação aos gerentes e engenheiros", disse Christopher Manning, professor aposentado de Economia da Universidade Nacional Australiana, em Canberra, que pesquisou a economia indonésia durante décadas.

Porém, dos seis milhões de estudantes universitários e de pós-graduação, quase 20 por cento vão se formar em Estudos Islâmicos, de acordo com o Ministério da Pesquisa, Tecnologia e Ensino Superior. E os formados poucas vezes encontram trabalho na área escolhida.

A economia da Indonésia, que uma conhecida análise de 2012 previu superar a da Alemanha e a do Reino Unido em 2030, cresceu a uma taxa decepcionante de cerca de cinco por cento nos últimos anos, principalmente devido à queda no preço do carvão e de outras commodities. E sua força de trabalho está ficando para trás entre grandes nações asiáticas como China, Índia e Coreia do Sul em termos de competitividade global e índices de produtividade.

"O problema é a qualidade da formação e a produtividade", disse Eko Prasetyo, diretor-presidente da Instituição de Gerenciamento do Fundo Educacional, que faz parte do Ministério das Finanças da Indonésia, e que concedeu mais de 15 mil bolsas de pós-graduação desde 2013.

"Temos que produzir mais engenheiros, mais pesquisadores. Não podemos ser apenas uma economia baseada em recursos naturais."

Depois que Joko assumiu o cargo, em 2014, sua administração estabeleceu doze áreas de estudo prioritárias que receberiam bolsas financiadas pelo Estado, incluindo Tecnologia da Informação, Enfermagem e Turismo, mas sendo o presidente um muçulmano socialmente conservador, incluiu Estudos Religiosos entre esses campos, mesmo já sendo uma escolha popular entre os alunos.

Rajiv Biswas, economista chefe da Ásia-Pacífico do IHS Economics, sediado em Londres, disse que formar trabalhadores mais qualificados, incluindo engenheiros e técnicos, deveria ser uma das principais prioridades estratégicas para o governo indonésio na próxima década.

"Estima-se que a Indonésia tenha uma escassez anual de cerca de 30 mil formandos em Engenharia por ano, e isso é um obstáculo para o desenvolvimento da infraestrutura e para o crescimento da indústria de manufatura. O governo indonésio precisa dar prioridade ao desenvolvimento da infraestrutura educacional para resolver essa escassez, incluindo universidades de Ciência e Engenharia, além de institutos de ensino técnico", disse ele.

De acordo com estimativas, o país possui hoje 57 milhões de trabalhadores qualificados e precisaria de 113 milhões até 2030, com base nas taxas de crescimento atual, disse Biswas.

O desafio é assustador. Menos de 10 por cento dos 250 milhões de habitantes da Indonésia tem educação superior, de acordo com um levantamento sobre mão de obra nacional de 2015, realizado pela Secretaria Central de Estatísticas Indonésias. A maioria daqueles com diplomas universitários trabalha como professor, segundo dados do Banco de Desenvolvimento Asiático. Apenas 8 por cento são engenheiros.

Analistas dizem que esse desequilíbrio profissional está prejudicando o governo de Joko, que tenta, com estardalhaço, gastar centenas de bilhões de dólares em projetos de infraestruturas em todo o país, em portos e aeroportos, rodovias e novas usinas de energia.

Um de seus objetivos mais ambiciosos é gerar 35 mil megawatts adicionais de fornecimento de eletricidade através de novas usinas a carvão em 2019, um grande passo que está em seu segundo ano, mas há certa apreensão entre líderes empresariais sobre a possibilidade de o governo atingir essa meta.

"Quando chegam na fase de construção, vão enfrentar essa escassez de engenheiros. A questão então é: de onde vêm esses profissionais?", disse Heru Dewanto, diretor-presidente da Cirebon Power, que opera seis usinas na província de Java Ocidental e que está construindo a sétima.

"Mais de metade dos alunos que se formam em engenharia na Indonésia segue carreiras em outros campos, como o bancário. Por quê? Porque esses trabalhos garantem uma renda melhor", disse Heru, que é vice-presidente da Instituição de Engenheiros Indonésia.

O mesmo acontece com formandos de diversas áreas, incluindo Estudos Islâmicos. Ainun Na'im, secretário-geral do Ministério da Educação Superior, disse que quase metade dos graduados em Estudos Islâmicos acaba em ocupações não relacionadas à religião, como comunicação e relações públicas. E indonésios formados em vários outros campos arrumam trabalhos em áreas diferentes não porque paguem mais, mas porque não conseguem encontrar trabalho na profissão escolhida.

"Isso ocorre quando, por exemplo, um recém-formado em Contabilidade não consegue encontrar um emprego na área, então prefere virar motorista de táxi a ficar desempregado", disse Emma R. Allen, economista do Banco de Desenvolvimento Asiático, em Jacarta.

A situação está melhorando. Por exemplo, o número de indonésios que terminou a escola primária saltou de 40 por cento em 2002 para 57 por cento em 2015, segundo dados do governo. E a proporção da população em idade universitária, que frequenta essas instituições, aumentou de 20 para 25 por cento na última década. Mas os analistas dizem que é necessário muito mais.

"Em termos de quantidade, essa é uma realização e tanto, mas em termos de qualidade, não", disse Sutarum Wiryono, responsável por projetos educacionais no Banco de Desenvolvimento Asiático.

Por Joe Cochrane