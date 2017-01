Inquérito sobre morte de criança que caiu de 13º andar de prédio será concluído na próxima semana  

Porto Alegre

O Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca) deve concluir já na próxima semana o inquérito sobre a morte de uma criança de cinco anos que caiu do 13º andar de um prédio na Avenida Grécia, no bairro Passo d'Areia, zona norte de Porto Alegre. O fato ocorreu na última segunda-feira. A polícia aguarda apenas pelos últimos depoimentos, como o de uma vizinha da família que irá ocorrer na tarde de hoje, pelos laudos periciais e pela análise de imagens de câmeras de segurança.

A delegada Andrea Magno, que investiga o caso, ressalta que apura homicídio culposo (sem intenção). Segundo ela, a mãe assumiu o risco ao deixar a criança sozinha em casa para entregar uma chave ao pai do menino. Além disso, o apartamento não possui redes de proteção e a investigação apura possível caso de negligência. Segundo depoimento da mãe, na tarde desta quarta-feira, a criança era considerada calma, não era muito curiosa, não se aproximava da sacada e sempre era orientada sobre o risco de queda.

- Inclusive ela disse que o menino acordou quando o pai ligou, mas preferiu não descer para entregar a chave. Pediu um chiclete e para ficar vendo desenho na televisão. Antes de descer, ainda trancou a janela da sacada - diz a delegada.

Andrea Magno diz que apenas a mãe pode ser indiciada na conclusão do inquérito pelo fato de que a criança estava sob responsabilidade dela. Em depoimento, o pai ressaltou que, ao esperar na entrada do prédio a ex-esposa, ouviu gritos e pensou que alguém estava se afogando na piscina. Ele correu até o local para socorrer a possível vítima, mas no caminho ouviu que se tratava de uma criança que teria caído. Ao chegar perto do prédio, viu que era o próprio filho. Os nomes do menino e dois pais não foram divulgados.