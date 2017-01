Juro básico, dupla Gre-Nal e mar cristalino no Litoral Norte: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Copom corta Selic em 0,75 ponto percentual, para 13%

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) informou no final da tarde desta quarta-feira a decisão de fazer uma redução de 0,75 ponto percentual no juro básico da economia — a taxa Selic —, que agora cai para 13% ao ano. A decisão foi unânime. As apostas predominantes indicavam que o BC seria mais cauteloso optaria por um corte de 0,50.

2. Mar cristalino faz a alegria dos veranistas no Litoral Norte

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

Por anos a fio, o mar gaúcho carregou a pecha de "chocolatão" em razão de suas águas marrons, mas tão marrons que chegavam a escurecer até a crista das ondas. Por isso, a sucessão de dias com ondas limpas – por vezes cristalinas, como nesta quarta-feira – vem impressionando os banhistas no Litoral Norte. E desperta entre eles um questionamento: que fim levou o célebre chocolatão?

3. Novo comandante da Brigada Militar é o coronel Andreis Silvio Dal'Lago

Foto: divulgação

O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, anunciou nesta quarta-feira o coronel Andreis Silvio Dal'Lago como novo comandante-geral da Brigada Militar. O anúncio foi feito em solenidade no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

4. Comerciante é primeira vítima de latrocínio do ano em Porto Alegre

Foto: Schirlei Alves / Agencia RBS

O comerciante Pedro de Freitas Pinto, que foi baleado no braço e no abdômen em uma tentativa de assalto à loja de baterias dele na tarde desta terça-feira, é a primeira vítima de latrocínio do ano em Porto Alegre. Pedro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Cristo Redentor, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta de meia-noite.

5. Planeta Atlântida 2017: ingressos de camarote entram em 2º lote

Foto: Divulgação / Divulgação

Os primeiros ingressos inteiros de camarote para o Planeta Atlântida 2017 se esgotaram. Agora, em segundo lote, os bilhetes passam a custar entre R$ 390 e R$ 610 – as compras podem ser feitas no site e nas lojas Renner credenciadas.

6. Emocionado, Alex se despede do Inter: "Meu ciclo um dia iria acabar"

Foto: Leandro Behs / Agencia RBS

Se passou os últimos dias no Inter vestindo a camisa 12, Alex se despediu do clube nesta quarta-feira com o número 323. A marca, uma referência ao total de jogos pelo Colorado, ficou estampada no uniforme recebido das mãos de dois sócios sorteados pelo Inter para agradecer o meia pelos serviços prestados. Acima, ao invés de Alex, "obrigado".

7. Grêmio encerra negociação com Gabriel Fernández

Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Gabriel Fernández não será jogador do Grêmio. O clube divulgou que a contratação do atacante está encerrada. A nota não diz o motivo da decisão, mas especula-se que o uruguaio não tenha sido aprovado nos exames médicos – ele realizou uma cirurgia de ligamentos no joelho em 2015, fato desconhecido pela direção tricolor.