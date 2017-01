Justiça arquiva processo contra idoso preso por invadir sala de delegada em Gravataí

Seis meses depois

A 2ª Vara Criminal de Gravataí arquivou o processo contra o idoso de 65 anos preso após entrar por engano no gabinete de uma delegada, em Gravataí, em julho de 2016. Ele era acusado de crimes contra a administração pública, por desacato e resistência à prisão. As informações são do blog Caso de Polícia, da Rádio Gaúcha.

De acordo com a decisão da juíza Luciana Barcellos Tegiacchi, um laudo comprova que o homem possui limitações, como surdez, mal de Alzheimer e epilepsia. "Resta claro que o acusado apresenta dificuldade mental elevada, prejudicando seu discernimento acerca dos fatos a ele imputados no presente feito¿, cita trecho da decisão que absolveu o réu.

Segundo a denúncia feita à Corregedoria de Polícia Civil, o idoso estava com a família na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Interditado judicialmente por causa do estado de saúde, ele precisava ir ao banheiro, mas errou o caminho e entrou no gabinete de uma delegada. A policial o mandou sair, mas ele não acatou a ordem.

Segundo o advogado Rodrigo Rollemberg Cabral, o idoso foi empurrado, tombou, e depois foi atingido por pontapés. A família admite que o idoso chegou a segurar o braço da delegada e gritou que não sairia dali.

Depois da confusão, o homem foi algemado, preso em flagrante e levado para a carceragem da delegacia, onde passou a noite, e depois para o Presídio Central de Porto Alegre, onde conforme Cabral, passou quase dois dias.

O delegado Regional de Gravataí, Eduardo Hartz, negou para a reportagem no dia 29 de julho que o idoso de 65 anos detido na Delegacia da Mulher da cidade, em junho, tenha sido agredido. Conforme Hartz, o homem foi apenas contido por policiais.