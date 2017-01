Marcha abre Fórum Social das Resistências em Porto Alegre 

Manifestação

Começou, nesta terça-feira, em Porto Alegre, o primeiro Fórum Social das Resistências (FSR), que, conforme os organizadores, é um "braço" do Fórum Social Mundial (FSM), que teve sua primeira edição em 2001 também na capital gaúcha. O evento foi aberto na tarde desta terça, quando centenas de pessoas realizaram uma caminhada: a Marcha e o Ato por Democracia e Direitos dos Povos, que começou na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre, e percorreu vias da região central da cidade.



Entidades de classe, movimentos trabalhistas e povos indígenas estavam entre os participantes da manifestação. A data do evento foi escolhida em contraposição ao Fórum Econômico de Davos, realizado no mesmo período, na Suíça.



Por volta das 19h desta terça, os participantes da marcha percorreram a Avenida Borges de Medeiros e as ruas Demétrio Ribeiro e José do Patrocínio. A caminhada teve fim por volta das 20h no Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa, onde os manifestantes realizaram atrações musicais e discursos em um carro de som. Após o fim do evento, organizadores convidaram os participantes para shows de hip hop no Parque da Redenção, na noite desta terça.



O ato busca "contribuir para a construção da unidade do campo democrático e popular no apoio e solidariedade as resistências históricas dos Povos Indígenas e dos Povos de Matriz Africana, como as resistências da classe trabalhadora, das mulheres, das juventudes, das pessoas em situação de rua, das pessoas defensoras dos direitos humanos, do meio ambiente e de todas causas humanistas que resistem pelo mundo", conforme os organizadores — membros de movimentos sociais em conjunto com o conselho do FSM. O evento ocorre até sábado e oferece diversas atividades como debates, assembleias e análises da conjuntura da América Latina e do mundo.

A marcha foi pacífica. Guarnições da Brigada Militar (BM) e agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanharam o percurso percorrido pelos manifestantes, e não houve registro de tumulto.

Informações e a programação completa do Fórum Social das Resistências (FSR) podem ser acompanhadas no site do evento.

