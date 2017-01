Marcha e ato por democracia na abertura do Fórum das Resistências em Porto Alegre

"Braço" do Fórum Social Mundial

É em meio a um novo cenário mundial, marcado por uma onda conservadora crescente em diversos países, que Porto Alegre recebe o primeiro Fórum Social das Resistências (FSR), de terça-feira a sábado.



O evento, que começa no final da tarde desta terça-feira com a Marcha e o Ato por Democracia e Direitos dos Povos, é capitaneado por diferentes movimentos sociais em conjunto com o conselho do Fórum Social Mundial (FSM). O objetivo é reunir entidades para trocar experiências, buscar soluções e colocar em pauta propostas para enfrentar as crises política, social e ambiental no Brasil, na América Latina e no mundo. Como principal desafio, está contornar a crise de representação que esses movimentos enfrentam:

— Esta crise está ocorrendo nos campos econômico, político e popular também. Hoje, os movimentos estão mais pulverizados, e isso se reflete no fórum, mas entendemos que é momento de se pensar em nova forma de se fazer política — afirma Mauri Cruz, integrante do Comitê de Apoio Local do FSM e membro da direção executiva da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong).

De acordo com os organizadores, o FSR é um "braço" do Fórum Social Mundial, movimento que teve sua primeira edição em 2001, também na capital gaúcha, e que ganhou notoriedade internacional desde então. Foi a partir de 2010 que os membros do conselho do FSM decidiram incluir na agenda fóruns temáticos, caso do evento que tem início hoje. De acordo com Cruz, o encontro irá reunir "povos de resistência" para um debate amplo e integrado com diferentes setores da sociedade, que irão buscar soluções conjuntas para o que chamam de "processo de retirada dos direitos sociais".

— Entendo que este é um momento positivo de ação para os movimentos sociais, pois ocorre a reunião de grande número de atores de diferentes setores.

É um momento rico de debate, de articulação e de reafirmação da necessidade de organização dos movimentos — destaca Liége Rocha, membro da direção da Federação Democrática Internacional de Mulheres.

A expectativa é de que 20 mil pessoas participem do fórum. Entre os destaques do evento estão as Plenárias das Resistências, que abordarão as lutas em andamento no Brasil, na América Latina e no mundo. A programação também irá oferecer atividades autogestionadas por movimentos sociais, assembleias e análises da conjuntura internacional por meio de debates. A maior parte das atividades será no auditório Araújo Vianna e no Parque Farroupilha.

A data do evento foi escolhida em contraposição ao Fórum Econômico de Davos, realizado no mesmo período, na Suíça. De acordo com a organização do fórum na Capital, o evento na Europa congrega o pensamento neoliberal responsável pela atual crise civilizatória.

TROCA DE IDEIAS

Como participar: o evento é aberto ao público. Quem quiser ter prioridade na entrada das atividades com grande número de participantes pode se inscrever pelo forumsocialportoalegre.org.br

Inscrição: R$ 20

Informações e programação completa: forumsocialportoalegre.org.br/programacao-fsdasresistencias

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Terça-feira

17h - Marcha dos Povos em Resistência, no Largo Glênio Peres, e Ato por Democracia e Direitos dos Povos, no Largo Zumbi dos Palmares

Quarta-feira

9h - Análise da Conjuntura Internacional no Auditório Araújo Vianna

14h - Análise da Conjuntura da América Latina no Auditório Araújo Vianna quinta-feira

9h — Plenárias das Resistências, com temáticas sobre lutas e resistências em andamento no Brasil, na América Latina e no mundo

14h — Assembleia dos Povos Luta e Resistências no Auditório Araújo Vianna

Sexta-feira e sábado

9h às 17h - Atividades autogestionadas

Sábado

17h - #OcupaParqueFarroupilha, na Redenção, com previsão de diversas atividades