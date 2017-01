Milhares acompanharam queima de fogos em Torres

Réveillon

Uma intensa queima de fogos encantou as milhares de pessoas que passaram o Réveillon na praia de Torres, no Litoral Norte.O show de luz e cor foi saudado com gritos e aplausos durante os nove minutos de estouros – um pouco menos do que os 15 minutos previstos.

– Foi mais curto do que eu esperava, mas foi incrível. Foi a primeira vez que viemos, mas pretendemos voltar – afirmou a veranista Fernanda Pazze, 33 anos, ao lado do namorado Rodrigo Cardoso, também com 33 anos.

Tainara Brocca, 17 anos, veio de Criciúma, Santa Catarina, passar o Réveillon na casa de parentes em Torres. Grávida de sete meses, rabiscou um "Feliz 2017!" na barriga. Sua grande expectativa era pela queima de fogos, mas também comemorou a ausência de chuva – que chegou a ameaçar a festa durante o dia.A comemoração contou ainda com a apresentação de DJs e um show da banda Chimarruts.

–Felizmente, deu tudo certo. Agora é torcer para 2017 trazer muita prosperidade – completou Tainara