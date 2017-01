Ministro da Justiça lamenta mortes de presos em rebelião no Rio Grande do Norte

Rebelião

Em nota, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, lamentou as mortes ocorridas na rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia da Floresta, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com o governo estadual, pelo menos dez presos morreram.

No comunicado, o ministro "agradece, em nome do presidente Michel Temer, o empenho das forças policiais que atuaram em defesa da sociedade, evitando fugas e controlando a situação".



O ministério confirma que o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, entrou em contato com o ministro Alexandre de Moraes e comunicou o fim da rebelião. De acordo com o ministério, Faria agradeceu o apoio da Força Nacional.

Conforme a nota, a pedido do governador, o ministro autorizou "que parte dos R$ 13 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), liberados no dia 29 de dezembro de 2016 para modernização e aquisição de equipamentos, seja utilizada em construções que reforcem a segurança no presídio".