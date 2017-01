Moradores bloqueiam trecho da BR-290 na região das ilhas de Porto Alegre

Estragos da chuva

Os dois temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na terça e nesta quarta-feira geraram problemas no abastecimento de água e no fornecimento de energia elétrica em diversos pontos de Porto Alegre e da Região Metropolitana. A falta dos serviços gerou um protesto de moradores da Região das Ilhas no km 99 da BR-290 por volta das 20h desta quarta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais:

Chuva no final da tarde causa transtornos em Porto Alegre

Frente fria avança pelo Estado trazendo risco de chuvas fortes e granizo no RS

Ônibus é incendiado após assalto na Vila Cruzeiro



Por volta das 21h40min, um motorista irritado com o bloqueio trocou socos com manifestantes. Alguns moradores depredaram o carro do indivíduo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) pediu aumento no efetivo para acalmar os ânimos do pessoal no trecho.



Em certo momento do protesto, os moradores chegaram a liberar a rodovia por alguns minutos de maneira intercalada. Por volta das 22h, o trânsito começou a ser desobstruído de 15min em 15min.

Tweets by marinapagno

*Rádio Gaúcha