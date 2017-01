Moradores de Rolante e municípios da Região Metropolitana estão sem luz devido aos temporais

Desabastecimento

Zero Hora

Por: Zero Hora

Os temporais que atingiram o Estado nesta quinta-feira mantinham 4 mil clientes sem energia elétrica ao meio-dia desta sexta-feira. Os problemas ocorrem em Rolante e em três municípios da Região Metropolitana, todos abastecidos pela RGE.

De acordo com a companhia, um desligamento preventivo é a causa da falta de luz em Rolante, município do Vale do Paranhana atingido por uma enchente histórica.

Já Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha apresentam problemas em pontos isolados, mas também devido a problemas relacionados aos temporais. A previsão da RGE é de que a energia seja restabelecida em todos os municípios até o fim desta sexta-feira.

Leia mais:

AO VIVO: acompanhe a situação da enchente no RS

"Tivemos que subir para o teto", conta comerciante

"90% do gado foi levado pelo rio", estima coordenador da Defesa Civil

A CEEE informou não ter concentração de clientes desabastecidos na sua área de concessão e que está atendendo apenas ocorrências pontuais em Porto Alegre e na Região Carbonífera.

Já a RGE Sul (antiga AES Sul) divulgou que não registra clientes sem energia elétrica em função dos temporais, pois o fornecimento nas regiões Metropolitana e Fronteira foi normalizado. Centro e Vales possuem apenas problemas isolados, conforme a concessionária.