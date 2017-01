Na cidade do México, teleférico permite transporte rápido

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Ecatepec de Morelos, México – Livrar-se do congestionamento infernal da Cidade do México é normalmente uma prerrogativa dos endinheirados, que usam helicópteros ou pagam para usar a plataforma superior de rodovias de dois níveis para evitar o caos abaixo.

Em outubro, no entanto, milhares de moradores deste subúrbio industrial começaram a chegar ao trabalho ou à escola em cápsulas coloridas que fazem seu percurso pela primeira rota de teleférico da cidade.

O Mexicable, uma linha com sete estações que percorre cerca de cinco quilômetros através de bairros pobres, é parte de uma "frota" de bondinhos que não para de crescer na América Latina, ligando comunidades marginalizadas ao coração metropolitano de suas cidades.

Em Ecatepec, o município maior e mais perigoso da Grande Cidade do México – que conta com 21 milhões de habitantes –, o Mexicable trouxe novos visitantes, trajetos mais curtos, uma explosão de arte de rua e um novo sentido de inclusão na vida da cidade, segundo os moradores.

"É ótimo", disse Marco Antonio González, que costumava passar uma hora no ônibus lotado para ir de casa em San Andres de la Cañada, o ponto final do Mexicable, até o trabalho, em um armazém no centro de Ecatepec. Ele agora faz um trajeto tranquilo de 17 minutos no teleférico, passando por telhados de cores esmaecidas, campos de futebol meio carecas e ruas estreitas com bandeirolas coloridas.

O novo sistema de transporte o deixou orgulhoso. "Ninguém constrói uma coisa tão impressionante quanto esta em um bairro como o nosso", disse ele.

Ecatepec fica ao norte do final da rede de metrô da capital, em morros íngremes, onde casas quadradas de concreto parecem empilhadas como peças de Lego. Muitos que usam o teleférico também pegam um ônibus e um metrô para chegar ao trabalho – em restaurantes, residências, escritórios ou canteiros de obras – nas partes mais ricas da cidade.

Nancy Montoya, dona de casa que vive em Esperanza, perto da sexta estação do Mexicable, disse que economiza cerca de duas horas por dia usando o novo sistema – tempo que passa agora fazendo lição de casa com seus filhos ou comprando mantimentos.

Seu trajeto também é menos perigoso. Nancy, 36 anos, foi assaltada tantas vezes nos ônibus que perdeu a conta, uma queixa constante dos moradores.

"Você ficava lá sentada só esperando a chegada deles", disse ela sobre os ladrões.

Hoje em dia, no bondinho, ela olha para baixo e vê as filas de kombis, ou micro-ônibus.

"Fico pensando que as pessoas ainda estão sendo assaltadas, mas isso não acontece mais comigo", disse ela.

Nos últimos 12 anos foram construídos sistemas de teleféricos em cidades que incluem Cali e Medellín, na Colômbia, Caracas, na Venezuela, La Paz, na Bolívia e Rio de Janeiro. Existem planos para outros em mais cidades latino-americanas, de acordo com o Gondola Project, que faz o acompanhamento de programas de teleférico em todo o mundo.

O sistema de Medellín, que começou a operar em 2004, ajudou a revitalizar alguns dos bairros mais problemáticos da cidade, parte de uma renovação que inclui jardins, um museu e uma biblioteca. Em La Paz, o sistema, que foi inaugurado em 2014, uniu comunidades divididas por raça e status social.

Esses casos de sucesso aumentaram as expectativas do poder transformador dos bondinhos, e alguns especialistas se preocupam com a possibilidade de a situação se transformar em jogada política.

Julio D. Dávila, professor de Política Urbana e Desenvolvimento Internacional na University College London, que estudou os projetos de teleféricos na Colômbia, disse que o benefício social de unir comunidades pobres à vida econômica de uma cidade não pode ser quantificado.

"Não dá para usar a análise tradicional de custo-benefício. O que importa é que os pobres têm acesso à cidade e se sentem incluídos", disse ele.

Em Ecatepec, o projeto do Mexicable trouxe progresso urbano, disseram os moradores. O município instalou novos postes e asfaltou algumas ruas.

Ao longo da rota, o governo pintou fachadas de rosa, verde e lilás e encomendou cerca de 50 pinturas murais enormes: a boca escancarada de um tubarão em um telhado; um retrato de Frida Kahlo feito por Alec Monopoly, grafiteiro de Nova York; um elefante parecido com Elmer, esculpido pelo artista de Oaxaca Fernando Andriacci; uma menina sorridente, cujo rosto envolve uma das estações de concreto do Mexicable.

Mas os moradores não acreditam muito que o trabalho de embelezamento possa trazer o tipo de renascimento que ocorreu em Medellín.

Nelli Huerta, dona de casa que esperava um ônibus em Tablas del Pozo, perto da metade da rota do Mexicable, com sua filha de 10 anos, disse que havia usado o teleférico algumas vezes, mas prefere viajar em terra firme. Olhando para os bondinhos que passam lá em cima, ela disse que, em vez disso, o governo deveria ter gasto o dinheiro em serviços básicos.

"Quantas pessoas em San Andres não têm água, eletricidade, ruas asfaltadas? Os murais são bonitos, assim como as casas recém-pintadas, mas isso está só disfarçando o problema", disse ela.

Alguns moradores contaram que, fora dos horários da manhã e do final da tarde, muitos bondinhos ficam vazios ou levam apenas dois passageiros. Paul M. Abed, diretor do Mexicable, disse que o sistema carrega uma média de 18 mil passageiros por dia, e se espera que chegue a 30 mil. Outros municípios da Grande Cidade do México, incluindo Naucalpan e Ixtapaluca, também querem construir sistemas de teleféricos, garante.

Fernando Páez, diretor do sistema de transporte integrado do Instituto de Recursos Mundiais na Cidade do México, disse que o sucesso do Mexicable está nos planos para conectá-lo a um sistema de ônibus rápido que, por sua vez, se ligaria ao metrô. No momento, os passageiros têm que usar um serviço temporário de ônibus.

"Isso vai resolver os problemas de transporte de toda uma população, mas é preciso uma conexão com o metrô", disse ele.

Por enquanto, apenas estar conectado ao centro de Ecatepec já é uma mudança agradável, disseram alguns moradores. E, pela primeira vez, visitantes de toda a Cidade do México vieram dar uma olhada em seu bairro. Quase 250 mil pessoas – muitas de fora do município – usaram o sistema durante a primeira semana de funcionamento, quando era gratuito e ainda uma novidade.

Blanca Estela Rosas, que usa o Mexicable todos os dias para levar o almoço de casa, em San Andres, até a oficina do marido em Tablas del Pozo, ficou surpresa ao ver pessoas visitando sua comunidade.

"Achávamos que essas coisas eram para lugares bonitos com montanhas", disse ela sobre o sistema de teleférico.

"Não há nenhuma paisagem bonita aqui, mas agora estamos no mapa."

Por Victoria Burnett