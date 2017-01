Na Espanha, restaurantes novos para alimentar os necessitados - e a alma

The New York Times

Por: The New York Times

Madri – Ángel Castillo já foi cozinheiro, mas depois de perder o emprego e lutar contra o alcoolismo, passou a dormir na rua, onde está há mais de 16 anos. E se já faz muito tempo que trabalhou em um restaurante, que dirá comer em um.

Porém, lá estava ele, não faz muito tempo, entre os comensais que lotavam uma casa nova em Madri. O espaço é simples, com paredes de lajotas e guardanapos de papel nas mesas, mas há também toalhas limpas, castiçais e copos de água – e até alguém para servir.

"Comer em restaurante torna a comida mais especial", disse Castillo, todo satisfeito.

A casa é uma das quatro filiais do Robin Hood, inauguradas recentemente na Espanha para servir aqueles que não têm condições de comer fora.

O modelo de negócios inusitado da minicadeia não pretende roubar dos ricos, mas sim usar o lucro obtido com o café da manhã e o almoço servido para a clientela pagante para cobrir os custos do preparo do jantar de graça para os sem-teto.

Quem teve a ideia foi o padre Ángel García Rodríguez, 79 anos, meio religioso, meio inovador e empreendedor sem fins lucrativos, que passou a vida trabalhando com a população carente.

Anticonvencional até no modo de se vestir, o Padre Ángel, como é conhecido por todos, prefere terno e gravata folgada à batina, com exceção das ocasiões em que reza a missa – quando por pouco não entrega seu cartão junto com a hóstia. "A sotaina é a minha roupa de festa", diz ele com uma risadinha.

Rodríguez tem longa experiência em descobrir novas formas, ainda que pouco ortodoxas, de ajudar os pobres.

Ele é presidente da Mensajeros de la Paz, uma ONG que emprega 3.900 pessoas e 5 mil voluntários e oferece casas de repouso para idosos, orfanatos, centros de reabilitação para dependentes e outros serviços sociais.

Mas o que todos esses projetos têm em comum é que ajudam a sustentar os espanhóis mais necessitados em uma época em que o desemprego é quase recorde e os cortes de gastos públicos vão fundo em uma crise econômica que não se resolve. Sua organização também tem iniciativas em cerca de 50 países em desenvolvimento.

Atualmente, porém, são os restaurantes que estão deixando Rodríguez empolgado. "Além de receber ajuda básica, os pobres precisam recuperar o senso de dignidade e propósito que é difícil conseguir comendo em um sopão", filosofa ele.

"Ser servido por um garçom bem uniformizado e comer com talheres de verdade, sem nada de plástico, ajuda a reaver a autoestima", garante.

Não é a primeira vez que Rodríguez tem ideias revolucionárias: em 2015, assumiu uma igreja abandonada, a San Antón de Madri, e a transformou em algo muito semelhante a um centro comunitário.

Que hoje recebe cerca de mil pessoas por dia, a maioria paupérrima. Alguns até dormem ali. Rodríguez garante que é a única igreja no mundo ocidental que fica aberta 24 horas/dia.

Há noites em que transmite partidas de futebol nos telões normalmente usados para televisionar as missas. A comida é servida nos bancos do fundo, enquanto os visitantes podem se consultar com médicos e enfermeiros voluntários, aproveitar o Wi-Fi gratuito ou simplesmente usar os banheiros.

É claro que há missas, celebradas por Rodríguez ou outros padres. E até a confissão pode ser feita via iPad para aqueles que têm dificuldade em ouvir a voz sussurrante do religioso de plantão.

Alfonso Santamaría, 43 anos, é um dos coroinhas de Rodríguez. Ele conta que passa praticamente o dia todo na igreja, mas sai para dormir em um dos terminais do aeroporto internacional da cidade.

Ele está em situação de rua há mais de um ano, depois que perdeu o emprego em uma barraquinha que vendia churros, guloseima muito popular na Espanha. Como já serviu na Legião Espanhola, no norte da África, continua a usar a jaqueta com o brasão da instituição.

Antes de aceitar o convite de Rodríguez, Santamaría conta que não pisava em uma igreja há mais de vinte anos.

"O padre Ángel opera grandes transformações nas pessoas e está conseguindo me manter afastado de muita coisa ruim. Por enquanto estamos fazendo um favor recíproco: ele me mantém ocupado e eu ajudo com a missa."

No primeiro Robin Hood de Madri, com capacidade para 50 lugares e serviço para duas sessões à noite, muitos contam terem chegado ali depois de receber outras formas de ajuda de Rodríguez.

Enquanto Castillo, o ex-cozinheiro, se senta só, muitas pessoas comem entre amigos, tendo feito as reservas através do templo.

Giani Parlafes, um romeno de 41 anos que vive na Espanha há mais de uma década, revela que aquela era a primeira vez que se sentava em um restaurante desde que perdera o emprego, há quatro anos.

"É difícil acreditar que posso chegar aqui, me sentar e ser servido sem pagar nem um centavo sequer. Você chega a um ponto em que esse tipo de coisa faz com que se sinta incrível", conclui.

Por Raphael Minder