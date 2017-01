Notas do Enem 2016 são antecipadas para hoje: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Temer coloca Forças Armadas à disposição para atuar em presídios

O presidente Michel Temer, diante da crise carcerária instalada no país, decidiu colocar as Forças Armadas à disposição dos Estados. Os militares poderão atuar nos presídios, desde que haja o pedido dos governadores. A medida foi anunciada após reunião de Temer com a cúpula da segurança nacional. O emprego das Forças Armadas tentará restaurar a normalidade nos presídios. Nas primeiras semanas de 2017, o Brasil registra rebeliões e assassinatos no Norte, em Manaus e Boa Vista, e no Nordeste, na região metropolitana de Natal. Após o anúncio do presidente, o governador José Ivo Sartori avalia pedir ajuda militar para presídios gaúchos.

2. Porto Alegre terá efetivo da Força Nacional ampliado para 200 homens

Com a promessa do governo federal de instalar em Porto Alegre um centro integrado de inteligência, o efetivo da Força Nacional na capital gaúcha será ampliado para 200 policiais militares. A expectativa do secretário da Segurança do RS, Cezar Schirmer, é que o reforço chegue em fevereiro, quando o centro de inteligência deve ser instalado, e que dará prioridade para a redução do número de homicídios. Atualmente, há cerca de 70 policias da Força Nacional no Estado.



3. Notas de participantes do Enem 2016 devem ser divulgadas hoje

Os estudantes que participaram do Enem de 2016 terão acesso ao resultado final das provas nesta quarta-feira. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu antecipar a divulgação, que estava prevista para quinta-feira. No resultado, os candidatos poderão saber quanto tiraram em cada uma das quatro provas do exame e também terão acesso à nota da redação, cujo tema foi a intolerância religiosa no Brasil.

4. Primeiro hospital veterinário público de Porto Alegre tem futuro incerto

Após a extinção da Secretaria Especial de Direitos dos Animais (Seda), a Unidade de Medicina Veterinária Victória — primeiro hospital veterinário público do Estado —, na zona leste da Capital, tem futuro incerto, dizem ativistas e entidades ligadas à causa animal. Na unidade, há cerca de 300 cães e gatos em tratamento ou à espera de adoção — alguns estão sob tutela da Seda, pois são bravos ou doentes.

5. Expectativa por anúncios no Inter

O Inter treina em dois turnos hoje em Viamão. Fora de campo, a torcida vive a expectativa pelo anúncio do zagueiro Klaus, que pertence ao Juventude, e do lateral Alemão, que foi revelado no Taboão da Serra, de São Paulo, e passou por diversos clubes do interior paulista antes de chegar ao Bragantino, em 2015. Polivalente e de características ofensivas, o atleta pode atuar como lateral, como segundo volante e também como meia.

6. Grêmio trabalha em dois turnos

O torcedor gremista conhecerá apenas no sábado o esboço de time titular do Grêmio. Nesta quarta, o grupo trabalha em dois turnos, mas ainda dando muita atenção à condição física dos atletas. E como o torneio de pré-temporada Copa de Campeões não será realizado, o Grêmio aproveitou a data livre e marcou um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul para a próxima segunda-feira, às 16h30min, no CT Luiz Carvalho.



7. Quarta-feira deve ser de sol e calor em boa parte do Rio Grande do Sul

O tempo deve ficar firme em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. No entanto, áreas de instabilidade podem provocar chuva rápida em alguns pontos da Serra, do Litoral Norte e da Região Metropolitana, incluindo a Capital. O tempo continua abafado no Estado. A temperatura segue elevada e a máxima deve ser registrada no Oeste: 37°C. Em Porto Alegre, os termômetros devem registrar entre 22°C e 29°C.



Veja a previsão do tempo para a sua cidade