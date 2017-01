O que já se sabe sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki

Paraty

Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira no mar em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, e o nome do ministro Teori Zavascki, relator da Lava-Jato, está na lista de passageiros. O avião partiu de São Paulo com quatro pessoas a bordo. Veja o que já se sabe sobre o acidente:



— A morte do ministro foi confirmada por Francisco Zavascki, filho do ministro, em post no Facebook: "Acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!". Mais cedo, ele havia pedido que as pessoas rezassem "por um milagre".

— A informação do Corpo de Bombeiros é de que haveria um sobrevivente, dos quatro que estavam a bordo. Nomes ainda não foram divulgados.

— A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave de matrícula PR-SOM, modelo King Air C-90 havia decolado de Campo de Marte (SP), às 13h01min, com destino a Paraty (RJ). A aeronave é de pequeno porte e tem capacidade para oito pessoas. A Marinha informou que tomou conhecimento por volta das 13h45min da queda da aeronave.



— A queda foi no início da tarde próximo à Ilha Rasa. O aeroporto do litoral informou que o avião caiu a dois quilômetros de distância da cabeceira da pista e do centro histórico da cidade. Moradores da região contaram que chovia forte no momento do acidente.



— Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que o avião da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras apresentava certificados de inspeção em dia. Segundo a Anac, não havia nenhuma pendência em relação à aeronave.



— Segundo informação da prefeitura de Paraty, duas escunas estão dando sustentação para que o avião não afunde. O local é raso, com cerca de 4 metros de profundidade. A região onde o avião caiu é uma área de circulação de muitas embarcações.