O sacrifício canadense em uma batalha sem sentido da Segunda Guerra Mundial

Barrie, Ontário – John Lawson tem apenas umas poucas lembranças do pai: algumas medalhas, duas plaquinhas de identificação e uma pulseira de prata que ele levava no pulso quando as balas fizeram seu trabalho, em Hong Kong, em um dia de inverno terrível, há 75 anos.

Havia também uma pequena caderneta de bolso, que virou cinzas em um incêndio. Lawson se lembra de duas das últimas palavras que seu pai escreveu e que resumem bem a situação antes do horror que o levou à morte: "Praticamente impossível".

Vale a pena guardar lembranças de guerra não só pelas mortes, mas pelas péssimas decisões que levaram à perda inevitável de tantas vidas. Lawson não precisava ter crescido sem pai – mas graças à desinformação, ao planejamento ruim e à simples incompetência, lhe restaram apenas alguns objetos em vez de um homem.

O brigadeiro John K. Lawson, pai de Lawson, foi o militar canadense de patente mais alta a ser morto em ação durante a Segunda Guerra Mundial. Foi atingido pelos disparos de uma metralhadora na malfadada defesa de Hong Kong, batalha praticamente esquecida que custou a vida de quase três mil homens, sendo 290 deles canadenses.

O debate sobre o que deu errado ali se acirrou logo depois da guerra, mas há muito perdeu o interesse. Hoje em dia, o sacrifício e a coragem dos que morreram são mais lembrados do que a estupidez das mortes, embora há tempos os historiadores tenham reconhecido o erro de enviar garotos inexperientes para defender uma ilha indefensável.

"Foi a primeira missão do Exército canadense na Segunda Guerra e foi um desastre", descreveu em troca de e-mails o historiador Tony Banham, que escreveu extensivamente sobre a batalha.

Em meados de 1941, John K. Lawson tinha 54 anos. Sobrevivera à Primeira Guerra Mundial e ganhara pequenas batalhas políticas para chegar ao posto de coronel – o que não foi uma conquista espetacular, mas confortável. Tinha mulher, dois filhos, uma casa.

A guerra europeia estava perto de se concretizar e Lawson foi encarregado de treinar os jovens cadetes. Aí veio o pedido de Hong Kong, requisitando um batalhão, talvez dois, para reforçar a pequena guarnição que havia na colônia britânica.

O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, foi contra a decisão. "Está tudo errado. Se o Japão declarar guerra contra nós, não há a menor chance de manter Hong Kong ou recapturá-la. É extremamente imprudente aumentar as perdas que certamente sofreremos ali", escreveu ele, em janeiro de 1941.

Os defensores da ideia, porém, alegaram que levantaria o moral na colônia e enviaria um sinal de alerta aos japoneses. Churchill acabou concordando.

Ninguém realmente esperava que o Japão atacasse uma possessão britânica. Àquela altura, o conflito no Pacífico era uma guerra entre asiáticos – e um espetáculo secundário no Ocidente, com todos os olhos voltados para a Alemanha.

Lawson recebeu ordens de fazer um relatório sobre o nível de preparação dos batalhões canadenses disponíveis para a missão. Seu grupo foi classificado da seguinte maneira: dez eram excelentes, sete precisavam de mais treinamento e nove "não eram recomendados para atividade operacional no momento atual".

Parecia não fazer sentido enviar tropas bem treinadas para longe da verdadeira guerra travada na Europa; assim, para reforçar Hong Kong, o chefe das Forças Armadas canadenses escolheu dois batalhões no fim da lista – o Winnipeg Grenadiers e o Royal Rifles – e colocou Lawson no comando.

Se ele ficou com medo? Seu filho acha que não. Para seu pai, seria uma promoção a brigadeiro no fim da carreira e um comando. Talvez encarasse Hong Kong como a última aventura antes de se resignar a um posto burocrático.

"Qualquer soldado fica feliz e empolgado com um novo posto", diz Lawson, que seguiu os passos do pai e entrou não só para o Exército, como para o mesmo regimento, o Royal Canadian.

John K. Lawson embarcou com cerca de dois mil soldados em outubro daquele ano.

Embora os dois exércitos imperiais se encarassem desconfortavelmente em um cruzamento férreo entre a China e Hong Kong, o confronto parecia uma possibilidade remota.

Na ilha, o plano de defesa espalhou as tropas ao longo da costa, ignorando as irregularidades do terreno. Quando viu a estratégia, Lawson imediatamente se alarmou e enviou a Londres requisição para um batalhão adicional. O pedido foi negado.

"Ele reconheceu a impossibilidade da situação. Foi praticamente uma sentença de morte", disse George S. MacDonell, que serviu no Royal Rifles durante a batalha.

Na manhã de sete de dezembro, a guarnição de Hong Kong recebeu ordens de defender os postos em resposta a relatos de movimentos dos japoneses na fronteira. Ainda assim, não havia muita preocupação. O major-general Christopher Maltby, comandante britânico em Hong Kong, disse a Londres que os relatos eram "sem dúvida exagerados" e a movimentação, muito provavelmente uma artimanha dos japoneses "para mascarar sua fraqueza numérica na região".

Ele acreditava que os japoneses do outro lado da divisa não passavam de alguns milhares quando, na verdade, havia mais de 50 mil homens se dirigindo a Hong Kong, superando as tropas coloniais em uma proporção de quase dez para um.

No dia oito – ou sete no lado norte-americano da linha internacional de data –, os japoneses surpreenderam o mundo com ataques quase simultâneos no Havaí, Cingapura, Malásia britânica, Filipinas, Guam, Atol de Wake e Hong Kong.

Calejadas, suas tropas levaram cinco horas para furar o bloqueio da frágil linha defensiva. Em questão de cinco dias, saíram com os britânicos corridos para o outro lado do porto, para a Ilha de Hong Kong.

As forças aliadas dali rapidamente se reorganizaram em duas brigadas, a Oriental e a Ocidental. Lawson ficou responsável pela segunda, cuja missão era impedir que os japoneses alcançassem o centro do poder da colônia. Seu QG ficava em uma série de bunkers no coração da ilha, longe das costas onde, de acordo com o plano de Maltby, deveriam acontecer os combates.

Na noite de 18 de dezembro, as forças japonesas cruzaram o canal estreito entre o continente e a ilha e rapidamente penetraram no perímetro litorâneo. Em questão de horas já estavam atacando as colinas que davam para a posição de Lawson, na Wong Nai Chung Gap Road.

Ele pretendia mudar o quartel na manhã seguinte, mas, às sete da manhã, já estava cercado. Às dez, segundo relato escrito por Maltby depois da guerra, Lawson disse que os japoneses estavam atirando no bunker à queima-roupa e anunciou que ia sair para enfrentar o confronto do lado de fora.

O sargento Bob Manchester, do Winnipeg Grenadiers, estava em uma trincheira do lado oposto e viu Lawson e três de seus homens serem atingidos por metralhadoras quando tentavam subir a encosta por trás do bunker.

A luta ao redor do QG continuou até o dia 22, quando os soldados restantes na área foram capturados. O capitão Uriah Laite, capelão, foi levado aos bunkers pelos japoneses para chamar quem quer que estivesse vivo.

"Durante as rondas encontrei o corpo de nosso brigadeiro Lawson e tive permissão de tirar o disco de identificação de seu pulso", escreveu ele em seu diário.

Lawson foi enterrado pelo comandante japonês no dia seguinte. Sobre seu túmulo foi erigido um identificador branco com o nome e a patente, em japonês, o que é uma honra raríssima. Em 1946, as autoridades canadenses reenterraram sua ossada no Cemitério de Sai Wan, na Ilha de Hong Kong, onde se encontra até hoje.

Os britânicos finalmente se renderam no dia de Natal.

Laite passou quatro anos como prisioneiro de guerra e deu a pulseira de Lawson à sua família quando voltou ao Canadá. John Lawson, seu filho, a guarda em uma moldura, ao lado das medalhas do pai.

