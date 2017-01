Padrasto é preso por suspeita de matar o enteado em Porto Alegre

Violência

Zero Hora

Por: Zero Hora

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo, em Porto Alegre, por suspeita de matar o enteado de 3 anos. O crime teria ocorrido no bairro Mario Quintana, zona norte da Capital. Segundo o delegado Leandro Bodoia, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado. Ele teria esganado o filho da namorada, Davi Daniel Rosa Rospide da Silva, enquanto estava sozinho com a criança em casa.

Em depoimento à Polícia Civil, o homem disse que o menino estava dormindo, coberto da cabeça aos pés, quando ele foi acordá-lo. Quando puxou o cobertor, Davi estaria sofrendo convulsões. O padrasto, então, pediu carona a um vizinho e levou o enteado até o Hospital Presidente Vargas.

No local, os médicos notaram marcas de esganadura no pescoço, lesões no rosto e afundamento de crânio. Enquanto Davi recebia atendimento, o homem foi avisar a namorada, que trabalhava em um shopping center. Ao voltarem ao hospital, o menino havia sofrido uma parada respiratória e morrido.

A mãe disse aos policiais que o namorado nunca havia demonstrado comportamento violento e que o garoto gostava de ficar com o padrasto. Familiares da mãe, contudo, relataram pelo menos um episódio que contraria essa versão. Desempregado há cinco meses, o suspeito fazia bicos de motoboy e tem antecedentes por tentativa de homicídio contra o namorado da ex-mulher. No final da tarde deste domingo, ele seria transferido para o sistema prisional. Em depoimento à Polícia Civil, Paulo Roberto dos Santos Pereira, 29 anos, negou que tenha agredido a criança.