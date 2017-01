Polícia prende em Uruguaiana mais dois suspeitos de sequestrar idoso em Porto Alegre

Polícia

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira, em Uruguaiana, mais dois suspeitos do sequestrar no início do mês passado o idoso Luís Carlos Protti, 75 anos, no bairro Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre. Pedro Henrique Peralta, 30 anos, é investigado por ser responsável pela execução do crime. As informações são da Rádio Gaúcha.

Também foi presa Taciana Laleska Viana, que já havia sido detida dias após o delito, mas solta pela Justiça. O caso completa um mês no próximo sábado.

O sequestro foi motivado por uma dívida de R$ 3 mil que Emanuel Nunes Correa, 26 anos, preso no mês passado, tinha com traficantes. A companheira dele também foi detida, ela foi a responsável por atrair a vítima no dia do sequestro.

O idoso ainda segue desaparecido e os policiais têm a esperança que, com a prisão de Peralta na Fronteira-Oeste, ele seja localizado ainda nesta semana. Várias buscas foram feitas em possíveis cativeiros na Região Metropolitana, inclusive em um antigo depósito do Detran no bairro Vila Augusta, em Viamão.



Investigação

A delegada de Uruguaiana, Caroline Huber, ao saber do paradeiro dos suspeitos na região, passou a investigar o caso e realizou várias buscas no município, inclusive nos feriados de Natal e de Ano-Novo.

Após isso, o advogado do casal entrou em contato nesta semana com a Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Uruguaiana e combinou para hoje a apresentação dos dois, o que ocorreu nesta manhã. O suspeito preso nesta quarta-ferira na Fronteira-Oeste, Pedro Henrique Peralta, já havia fugido de uma abordagem policial em dezembro.

Desde outubro do ano passado, ele havia se apresentado oito vezes para a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) esperando vaga no regime semiaberto. Segundo o delegado Marco Antônio Duarte de Souza, responsável pela investigação em Porto Alegre, todos os envolvidos no caso estão com prisão preventiva decretada.

Uma quinta pessoa investigada por participar do crime responde em liberdade e os agentes ainda não descartam a participação de um sexto criminoso. A polícia da Capital comprovou que os sequestradores fizeram saques bancários e compras com cartões de Protti no valor aproximado de R$ 6 mil.

Quem puder contribuir sobre a localização do idoso, pode ligar para os telefones (051) 3288-5515 e 3288-2400. Ou, pelo 197. A identidade de quem passar a informação será preservada.



