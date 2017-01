Presidente Xi sonha com o grande futebol chinês

The New York Times

Qingyuan, China – Os 48 campos na imensa Escola de Futebol Evergrande, no sul da China, não parecem ser suficientes para seus 2.800 alunos. Em um cenário de torres que parecem inspiradas em Hogwarts, jovens atletas seguem para os campos quase todos os dias, chutando, driblando e fazendo passes, inspirados pela glória e a riqueza do futebol.

"O futebol será minha carreira quando crescer", Wang Kai, garoto de 13 anos de idade que estuda no internato há mais de três anos, disse depois do treino da manhã, sob a supervisão de um técnico espanhol. "Eu quero ser o Cristiano Ronaldo chinês", disse, referindo-se ao astro português.

Treinar o próximo Ronaldo ou Messi se tornou um projeto nacional na China, onde o fã nº 1 do esporte no país, o presidente Xi Jinping, está determinado a transformar sua nação em uma grande potência do futebol.

É uma longa caminhada para os chineses, cujos times não se classificaram muito bem em recente competição internacional, mas essa determinação já desencadeou uma onda de gastos e apoio ao esporte que surpreendeu torcedores e jogadores por todo o mundo.

A principal liga chinesa trouxe estrelas estrangeiras da Europa e da América do Sul, com contratos que, segundo relatos, chegam a US$ 40 milhões por ano, salário mundial mais alto de um jogador de futebol. Um clube chinês ofereceu ao verdadeiro Cristiano Ronaldo US$ 105 milhões por ano, mas, segundo disse recentemente seu agente, ele recusou.

Essas somas estonteantes estão sacudindo o cenário do futebol profissional. Antonio Conte, técnico da lendária equipe do Chelsea, na Inglaterra, denunciou a farra chinesa de gastos como um "perigo para todas as equipes do mundo".

A necessidade de equiparar a ascensão econômica da China com o sucesso no esporte se tornou o símbolo da ambição de Xi em transformar seu país em uma potência grande e confiante. "Minha maior esperança é que nossos times estejam entre os melhores do mundo", anunciou ele no ano passado.

Há dois anos o governo vem se empenhando com o futebol do mesmo modo que anteriormente se dedicou às medalhas olímpicas em esportes individuais, como mergulho e ginástica.

E se comprometeu a reorganizar o futebol profissional e a formar uma nova geração de jogadores, criando milhares de campos e adicionando programas dedicados ao esporte em outras tantas escolas. O objetivo é estabelecer um fluxo de grandes jogadores que sejam capazes de vencer a cobiçada Copa do Mundo masculina e trazer de volta a antiga glória da equipe feminina.

Essa meta encoraja clubes chineses a gastar prodigamente. Além de pagar milhões a jogadores estrangeiros, os donos de equipes chinesas gastaram centenas de milhões de dólares em investimentos em clubes europeus, na esperança de explorar seus conhecimentos de marketing e treinamento.

"Os gastos atuais criaram enormes expectativas. Pagar caro por jogadores tem também uma relação com a aquisição de heróis e ícones", disse Simon Chadwick, professor de Negócios Esportivos da Universidade de Salford, no Reino Unido.

Mas se o futebol expõe as ambições nacionais de Xi, também ilustra como seus planos poderiam dar errado, como já aconteceu em outras áreas, quando acabaram em uma bagunça de execução apressada e distorcida, especialmente em nível local. Houve resistência por parte dos pais, preocupados com o tempo precioso que seus filhos ficariam longe dos estudos, além do medo de que o gasto desenfreado em astros estrangeiros possa desviar o dinheiro e a atenção necessários para fomentar talentos internos.

No fim das contas, as armadilhas para dar corpo ao futebol são parecidas com as que existem para consertar a economia, onde a busca por sucesso rápido e espetacular coloca em risco metas de longo prazo.

No mês passado, o Diário do Povo, principal jornal do Partido Comunista, alertou para uma "bolha" de gastos irresponsáveis no futebol profissional, que poderia estourar e danificar gravemente o esporte. Muitos investidores tinham grandes expectativas, enquanto alguns clubes, escolas e autoridades estavam apenas começando a se dedicar ao desenvolvimento de jovens jogadores, segundo o jornal.

"Um dos maiores problemas é a visão de curto prazo. Existem grandes planos e ideias, mas quando o assunto é o nível de base nas províncias, as pessoas têm que se virar sozinhas", afirmou Cameron Wilson, escocês residente em Xangai que edita o Wild East Football, site que segue o esporte na China.

Os torcedores apaixonados adorariam ter times nacionais competitivos em vez dos pouco talentosos que existem agora. A seleção nacional masculina é a 83a do ranking da FIFA, um pouco à frente das Ilhas Faro, da Dinamarca, que têm menos de 50 mil habitantes, e é pouco provável que conquiste uma vaga na Copa do Mundo de 2018.

A equipe feminina, orgulho do futebol chinês nas últimas décadas, tem tropeçado: foi vice-campeã da Copa do Mundo em 1999, mas caiu para o 13º lugar no ranking mais recente.

"A seleção nacional é uma piada. Acho que vai precisar de décadas para ficar boa. Não é só uma questão de gastar dinheiro, é a atitude", disse Xu Yun, 16 anos, que estava no Estádio dos Trabalhadores em Pequim para ver seu time favorito da cidade derrotar um adversário apático da província de Henan.

Durante anos, os jogos profissionais chineses estavam repletos de corrupção, que era descarada até mesmo para os padrões linha-dura da China. Desde que revelações de jogos acertados se transformaram em escândalo nacional, em 2009, as trapaças acabaram. "Ainda existem, mas não de forma tão óbvia", disse Wilson.

Para Xi, o futebol é uma paixão desde a infância. Suas viagens ao exterior incluem fotos com David Beckham e outras celebridades futebolísticas. Na Irlanda, em 2012, chegou até a chutar uma bola de modo entusiasmado, mas desajeitado.

Em setembro, visitou sua antiga escola em Pequim, onde aprendeu a jogar e acabou virando fã do jogo, de acordo com as memórias de seu antigo professor.

"Vejam como sou saudável. Consegui isso graças aos esportes que pratiquei quando era jovem", disse Xi aos jovens jogadores da escola.

Muitos investidores privados se voltaram para o futebol profissional, incentivados pelo apoio de Xi ao jogo e, aparentemente, ansiosos para obter favores do governo.

Na época da temporada de negociações, no ano passado, as 16 equipes da Superliga Chinesa gastaram aproximadamente US$ 300 milhões contratando jogadores estrangeiros promissores, quase US$ 120 milhões a mais que a Premier League inglesa, de acordo com a FIFA TMS, empresa de dados de transferência de jogadores. E provavelmente os preços em 2017 serão ainda mais altos.

Mas o foco de Xi está mais no futuro e na próxima geração de jogadores. Seu plano pede que 50 mil escolas deem uma forte ênfase ao futebol até 2025, número que era de apenas cinco mil em 2015. A quantidade de campos de futebol em todo o país vai crescer para mais de 70 mil até o final de 2020, vindo de menos de 11 mil. No futuro, segundo o plano, 50 milhões de chineses, incluindo 30 milhões de alunos, irão praticar o esporte regularmente.

A China tem se destacado em esportes individuais, que exigem intensa disciplina desde tenra idade, mas o país não foi tão bem nos esportes por equipes, onde habilidades como trabalho em grupo e improvisação contam tanto quanto o virtuosismo pessoal.

A escola particular Evergrande, o maior colégio interno de futebol do mundo, diz que sua fórmula, que combina treinamento intenso com educação de qualidade, poderia ser um exemplo para o desenvolvimento de novos jogadores.

"Conforme mais escolas de futebol vão sendo construídas, haverá mais crianças jogando, e as estrelas também vão se multiplicar. Acho que, em sete ou oito anos, metade dos integrantes da seleção nacional chinesa virá de uma escola", disse Liu Jiangnan, diretor da Evergrande, que abriu em 2012.

"Mas mesmo aqui, as crianças começam a jogar mais tarde do que as europeias e sul-americanas, e muitas vezes carecem de uma base sólida no trabalho em equipe e nas táticas", disse Sergio Zarco Diaz, técnico espanhol.

"As crianças estão melhorando ano a ano", disse ele, esperançoso.

Mas a abordagem da Evergrande é muito cara para ser amplamente copiada.

Algumas escolas que enfrentam a escassez de treinadores e de espaço para os campos criaram seus próprios exercícios, como a ginástica de futebol, onde as crianças fazem fila e chutam bolas. "Pode impressionar visitas oficiais, mas é uma preparação parca para um jogo", disse Zhang Lu, comentarista de futebol.

"O futebol chinês falhou antes porque correu atrás do sucesso imediato", disse Zhang em uma entrevista, recordando-se dos trabalhos anteriores que visavam incentivar o esporte na década de 1980 e 1990. "O problema é que o pensamento de todo mundo está ainda profundamente ligado a ideias tradicionais. Todos acham que futebol é só resultado, competição, treinamento, formação de astros."

Por Chris Buckley