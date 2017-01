Presídio federal no RS, Cristiano Ronaldo melhor do mundo e morte de Zygmunt Bauman: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Antes de anunciar presídio, Temer quis se certificar de que não haveria recuo

Anunciada na manhã desta segunda-feira pelo presidente Michel Temer, a intenção de construir um presídio federal no Estado atende a uma reivindicação feita pelo Piratini ao governo federal na última quinta-feira. Quando embarcou rumo ao Estado, o presidente já estava disposto a contemplar o pedido. Antes, porém, queria conversar com o governador pessoalmente, para ter certeza de que não haveria recuos.

2. Guerra de facções espalha atos de terrorismo nas ruas de Porto Alegre

Os crimes de decapitação representam praticamente 1% de todos os assassinatos na Região Metropolitana em 2016. Houve ainda dois casos de vítimas esquartejadas que não tiveram suas cabeças arrancadas. O percentual é o mesmo estimado por especialistas para os casos de decapitações de vítimas na guerra da Síria. Números que guardam um alerta, observa o pesquisador do Núcleo de Pesquisas sobre Violência da UFRGS, Francisco Amorim.

— É uma epidemia. Temos indicadores de violência semelhantes a uma guerra civil, mas não estamos em uma guerra civil — analisa.

3. Morre o filósofo polonês Zygmunt Bauman, aos 91 anos

Importante filósofo e teórico contemporâneo, o polonês Zygmunt Bauman morreu aos 91 anos, em Leeds, na Inglaterra, segundo informou a imprensa da Polônia nesta segunda-feira. A causa da morte ainda não foi informada.

4. Cristiano Ronaldo é eleito o melhor do mundo pela Fifa



Pela quarta vez na carreira, o português Cristiano Ronaldo, campeão europeu de clubes pelo Real Madrid e de seleções por Portugal, foi escolhido o melhor jogador do mundo no ano pela Fifa. O atacante leva a primeira edição do prêmio "The Best", e o coloca na prateleira junto às outras três premiações — em 2008, 2013 e 2014.

5. Por que usuários e Uber vivem uma crise no relacionamento



Quem trocou o táxi — ou o próprio carro — pelo Uber já está discutindo a relação. Estremeceu-se o romance dos usuários com o aplicativo de transporte individual. Nos últimos 30 dias, a empresa é a nona no ranking nacional de queixas (4.943) do portal Reclame Aqui. O Uber, que em 2015 mantinha uma reputação "boa", viu seu conceito cair para "regular".

6. Vigilância apreende carne vencida em supermercado de Porto Alegre

A Vigilância em Saúde de Porto Alegre apreendeu, no último domingo, 52 quilos de carne bovina industrializada vencida no Supermercado Zaffari da Avenida Ipiranga. Também foram retirados do local um quilo de mortadela e 1,3 quilo de carne de ovino sem procedência. A fiscalização ocorreu a pedido do Ministério Público.

7. Wolfsburg oferece 3 milhões de euros por William, mas Inter quer o dobro

Uma proposta de R$ 10,5 milhões chegou ao Beira-Rio por William. O Wolfsburg-ALE negocia com o Inter desde o fim de dezembro para levar o lateral-direito ao futebol alemão. A direção colorada, no entanto, exige pelo menos R$ 20 milhões para ceder o seu jogador no início deste ano.

8. Grêmio perde para o Mirassol e é eliminado da Copinha

O Grêmio foi surpreendido pelo Mirassol. Com um gol do zagueiro Ricceli, aos 3 minutos de jogo, o clube paulista eliminou a equipe do técnico Beto Almeida da Copa São Paulo. Mesmo criando boas chances, os gaúchos não tiveram uma tarde inspirada e voltam a Porto Alegre com uma derrota na segunda fase da competição.