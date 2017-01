Promotores vasculham escritórios da Odebrecht na República Dominicana 

Investigações

Os escritórios da Odebrecht em Santo Domingo foram vasculhados nesta quarta-feira, como parte da investigação judicial sobre o pagamento de 92 milhões de dólares em propina a funcionários da República Dominicana.

Leia mais

MP do Peru ordena congelamento de contas da Camargo Corrêa no país

Delação da Odebrecht deve vir a público em fevereiro

Nova delação da Camargo Corrêa deve levar Lava-Jato a SP



Dezenas de policiais cercaram o prédio onde estão os escritórios da Odebrecht, no centro da cidade, enquanto promotores interrogavam ex-funcionários ligados a licitações de obras conquistadas pela empreiteira.

— A revista ocorre em cumprimento do devido processo, após o confronto das informações fornecidas à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos representantes da Odebrecht no país com dados obtidos mediante trabalhos de inteligência — assinalou o Ministério Público.

Na semana passada, o gerente-geral da Odebrecht na República Dominicana, Marcelo Hofke, revelou ao procurador dominicano Jean Alain Rodríguez que o grupo entregou 92 milhões de dólares ao empresário Ángel Rondón entre 2001 e 2014. Mas segundo Hofke, o empresário "recebeu os 92 milhões de dólares por um contrato de representação comercial", sem qualquer relação com corrupção.

De acordo com as investigações, os subornos foram pagos durante os governos dos presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández e Danilo Medina.



Leia as últimas notícias de ZH