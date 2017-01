Republicano Paul Ryan é reeleito presidente da Câmara de Representantes nos EUA

Congresso

Os congressistas da Câmara de Representantes dos Estados Unidos reelegeram o republicano Paul Ryan para a Presidência da Casa, nesta terça-feira. O parlamentar terá papel central na articulação política do governo de Donald Trump, que assume a Casa Branca no próximo dia 20.

Ryan foi reeleito por 239 votos contra 189 da antecessora no cargo, a democrata Nancy Pelosi. Cinco representantes votaram em outros nomes. Aos 46 anos, o republicano presidirá o 115º Congresso. A Câmara retomou as atividades nesta terça, a 17 dias da posse de Trump.

"Honrado de ser eleito presidente da Câmara para o 115º Congresso", tuitou Ryan, momentos depois do anúncio do resultado.

Honored to be elected Speaker of the House for the 115th Congress. — Paul Ryan (@SpeakerRyan) 3 de janeiro de 2017

Leia mais

Mulher perde 60 kg após descobrir que marido e amante a chamavam de gorda

Lava-Jato faz acordos de colaboração com 37 países

VÍDEO: menino de dois anos salva irmão gêmeo preso debaixo de cômoda



Ryan construiu boa parte de sua carreira no Congresso e foi vice na chapa de Mitt Romney na disputa pela Casa Branca, em 2012, quando Barack Obama se reelegeu. Em outubro de 2015, Ryan se tornou "porta-voz" de uma rebelião da ala ultraconservadora do partido.

Junto com o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, Ryan terá a responsabilidade de aplicar o enorme programa legislativo dos conservadores, até agora em choque com a agenda de Obama.

As relações do presidente reeleito da Câmara com Donald Trump tiveram altos e baixos. Na campanha eleitoral, Ryan distanciou-se do candidato pela linguagem usada pelo magnata, assim como por suas propostas, chamando muitas delas de "racistas". O cenário mudou após a vitória do magnata nova-iorquino. Foi então que Ryan e Trump deixaram suas diferenças de lado, prometendo ampla colaboração.

Trump e os republicanos parecem convergir em um extenso roteiro que inclui, em particular, a revogação da reforma de Saúde preconizada pelo presidente — o chamado "Obamacare" —, a construção de um muro (ou cerca) na fronteira com o México e a redução e simplificação dos impostos.

Os republicanos contam com uma maioria importante na Câmara (241 cadeiras contra 194 para os democratas) e no Senado (52 republicanos contra 48 democratas), o que será essencial para que Trump consiga avançar vários pontos da conservadora agenda de seu partido.