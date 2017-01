Secretaria da Segurança Pública fecha depósito ilegal em Alvorada

Crime Organizado

A força-tarefa dos desmanches - composta por diversos órgãos da Secretaria da Segurança Pública, como Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Instituto Geral de Perícias (IGP) e Brigada Militar - vistoriou na manhã de hoje um depósito clandestino de peças situado na Rua José do Patrocínio, em Alvorada.A rua estava tomada de carros para desmanches, uma irregularidade flagrada pelo Grupo de Investigação da RBS (GDI), em reportagem publicada ontem em Zero Hora e RBS TV.

A parte policial foi coordenada pelos delegados Adriano Nonnenmacher e Marco Guns, da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Os policiais e servidores do Detran examinaram 14 veículos encontrados no local, conhecido ponto de vendas de peças veiculares de nome Loja do Celso, bem como centenas de partes de componentes automotivos. Não foram encontrados, numa primeira análise, produtos oriundos de furto ou roubo.

A força-tarefa, contudo, recolheu todas as peças e veículos, porque o ferro-velho pertencente ao comerciante Celso Foigt não tem licença estadual e municipal para funcionar. Ele jamais se credenciou no Detran para se adequar à Lei dos Desmanches, que determina que cada veículo e peça desmanchado seja etiquetado e fotografado, além de fornecer notas fiscais para cada venda. Os chassis, motores e caixas de câmbio dos veículos apreendidos serão também examinados, em busca de indício de que tenham sido furtados ou roubados.

— Essa atuação conjunta é fundamental para o combate ampliado ao roubo e furto de veículos na Região Metropolitana, um dos maiores problemas criminais do Estado — comenta o delegado Marco Guns.

Ferro-velho em Alvorada retirava peças em plena rua, de veículos sucateados e que tomavam conta de toda a via Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

O Diretor de Investigações do Deic, delegado Sander Cajal, considera que a verificação da origem de peças e veículos em comércios irregulares é essencial para o enfrentamento de crimes patrimoniais na Capital e Região Metropolitana.O Deic diz que dicas sobre crimes envolvendo veículos podem ser passadas pelo Disque-denúncia 0800 510 2828 ou pelo WhatsApp e Telegram (51) 98418.7814.