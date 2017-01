Show de fogos encanta na beira do mar em Capão da Canoa 

Festa no Litoral Norte

Uma multidão se reuniu na beira do mar em Capão da Canoa para receber 2017. O show de fogos de artifício durou 15 minutos e, em seguida, o grupo Só Pra Contrariar subiu ao palco montado no largo do Baronda.

Leia mais:

Milhares acompanharam queima de fogos em Torres

Confira como a chegada de 2017 foi comemorada pelo mundo

Mega da Virada tem aposta do RS entre as 6 vencedoras



Assim que o espetáculo de cores no céu terminou, o comerciante Eduardo Martins, 41 anos, seguiu até o mar de mãos dadas com o filho Artur, de quatro anos, e com a esposa, Carla, para pular sete ondinhas.

— A gente pede saúde, dinheiro, trabalho — relata o gramadense.

Perto da Praça do Farol, cerca de 15 amigos e familiares de Capão e de Porto Alegre fizeram a ceia de Réveillon na areia mesmo. O grupo alugou uma tenda, levou espumante, carne de porco e lentilha, tal qual manda a tradição, e também enfeitou o espaço com tochas e balões brancos e dourados.

— É para assistir o show de fogos de camarote — justificou a corretora de imóveis Josseline Silveira, 42 anos.Para a defensora pública aposentada Sirlei Feijó, 78 anos, a produção vip agradou, mas ela destaca que importante mesmo é estar com a família. E pedir coisas boas para o ano novo.

— Eu quero saúde e bastante viagem — diverte-se.