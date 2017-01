Sobrevivente narra horror para escapar de boate turca

Atentado

Deveria ser uma noite de festa, que ajudasse a esquecer as notícias ruins de 2016. Mas 10 minutos após a chegada à Reina, a boate mais elitista de Istambul, Sefa Boydas precisou fugir do caos e da morte semeada por um atirador fantasiado de Papai Noel.



— Justo no momento em que nos instalávamos perto da entrada, houve muita poeira e fumaça. Foram ouvidos disparos — explica o jogador de futebol profissional, que atua na modesta equipe Beylerbeyi de Istambul, da terceira divisão turca.



À 1h15min de domingo (20h15min do sábado em Brasília), um homem que havia acabado de matar um policial e um civil na entrada da casa noturna abriu fogo contra centenas de pessoas que comemoravam a chegada do Ano-Novo na boate. Segundo as autoridades, 39 pessoas morreram, incluindo ao menos 16 estrangeiros.



— Provavelmente há mais (mortos), porque à medida que eu avançava, algumas pessoas pisoteavam outras — descreve Boydas, que chegou à Reina com duas amigas.

A cena que descreve reflete o pânico que se seguiu entre os presentes, muitos dos quais mergulharam no Bósforo para escapar das balas. Ao ouvir os tiros, "muitas meninas desmaiaram", afirmou. Foi o caso de uma de suas amigas.



— Levei-a nas costas e comecei a correr imediatamente. Não sei como consegui fugir. Em momentos como este, você não espera. Ouvíamos os tiros à esquerda, então corremos para a direita. Certamente, cerca de 50 pessoas conseguiram escapar dessa maneira — acredita ele, ainda chocado.

A polícia chegou rapidamente, mas não conseguiu tomar o controle da situação de forma imediata, porque não sabia quem era o criminoso, segundo o jogador.



— Todos éramos suspeitos — completa.

De acordo com o ministro turco do Interior, Suleyman Soylu, a polícia ainda está procurando o atirador.



