Soneca em rodovia, Sulito e atuação de ferros-velhos ilegais: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Lei dos desmanches ainda não engrenou e ferros-velhos ilegais seguem no mercado

Foto: desmanches,de veiculos clandestinos / Agencia RBS

Pelo menos 1,5 mil ferros-velhos podem estar atuando de forma ilegal no RS. A informação é do Detran, que aponta ainda que menos de 300 estão credenciados. Até mesmo os legalizados não estão a salvo de criminosos. É o que mostra a reportagem especial do Grupo de Investigação do Grupo RBS.

2. Planalto oferece Forças Armadas para inspecionar presídios

Foto: Foto: FRANKIE MARCONE

Se os governadores pedirem, os militares poderão atuar nos presídios. A decisão tomada pelo presidente Michel Temer foi anunciada nesta terça-feira, após reunião de Temer com a cúpula da segurança nacional. O objetivo é tentar restaurar a normalidade nos presídios com o emprego das Forças Armadas.

3. Brigada Militar encontra motorista dormindo no meio da pista na ERS-406

Foto: Divulgação / CRBM

Um homem foi encontrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Nonoai, no norte do RS, dormindo no meio da pista da ERS-406. Segundo a polícia, o condutor, que não teve a identidade divulgada, estacionou o carro no acostamento, saiu do veículo e deitou-se na estrada. Abordado pelo CRBM, ele alegou estar cansado.

4. Mascote do movimento que quer separar o Sul do país vira piada na internet

Foto: Reprodução / Facebook

Um mapa da região Sul do Brasil com cabeça, braços, pernas e um boné do movimento "O Sul é o Meu País" virou piada nas redes sociais por ser o mascote do grupo que sonha em separar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do do Brasil. "Sulito", como foi chamado, foi criado por integrantes da comissão de Porto Alegre e Região Metropolitana para divulgar a próxima consulta popular, que será realizada em outubro.



5. Futuro do primeiro hospital veterinário público de Porto Alegre é incerto

Foto: Mariana Fontoura / Especial

Após a extinção da Secretaria Especial de Direitos dos Animais (Seda), a Unidade de Medicina Veterinária Victória, na zona leste da Capital, tem futuro incerto, dizem ativistas e entidades ligadas à causa animal. Na gestão de Fortunati, o plano inicial era que os atendimentos realizados na Unidade Médica Veterinária, que fica no mesmo terreno que o hospital Victória, migrassem para a instituição, que foi erguida em tempo recorde de seis meses, com um investimento de R$ 6 milhões do empresário Alexandre Grendene.

5. Jovens começam pelo litoral gaúcho plano de viajar de Kombi ao Alasca

Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS

Dois jovens que largaram tudo para viajar até o Alasca em uma Kombi. Essa é a história de Luis Paulot e Suria Frota, que deixaram a Capital em busca de felicidade. A dupla diz que procura encontrar amizades e aventuras ao atravessar o Brasil rumo ao norte da América. E tudo começou no Litoral Norte.