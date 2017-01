Superintendente da Susepe confirma abertura de presídio em Lajeado e novo delegado da região

Vale do Taquari

Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha, na noite de quinta-feira, a superintendente da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Marli Ane Stock, confirmou que, em um primeiro momento, o delegado Elton Ribeiro assumirá o cargo de representante da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) na 8ª Delegacia Penitenciária no lugar de Eugênio Eliseu Ferreira, afastado após barrar a abertura do Presídio Feminino Estadual de Lajeado, no Vale do Taquari.



— A princípio, assume o delegado adjunto, que já estava à frente da DPR junto do ex-delegado. Ele está apropriado das funções. Então, neste primeiro momento, ele assume o cargo e continua desempenhando suas atividades na 8ª Delegacia Penitenciária — disse a superintendente.

A obra do presídio foi concluída na metade do ano passado. Ela custou R$ 800 mil e foi construída com recursos da comunidade, prefeitura e judiciário. A inauguração oficial ocorreu em novembro de 2015, mas devido a problemas estruturais o local ainda não abrigou detentas.



Marli também afirmou que o presídio feminino de Lajeado vai receber a primeiras detentas na segunda-feira. Marli afirmou que as 84 vagas da casa prisional serão preenchidas gradativamente:



— Combinamos com o juiz da Vara de Execuções, o doutor Paulo, de fazermos uma ocupação de forma gradual para implementarmos uma forma diferenciada de ocupação.



A titular da Susepe disse que o episódio envolvendo a demora na abertura do presídio na cidade serve de lição para a Superintendência, que ¿deve acompanhar mais efetivamente esse tipo de casos junto às delegacias regionais.



— Em função das várias demandas que nós temos diariamente aqui em Porto Alegre, às vezes, a gente acaba deixando de lado as regiões que enfrentam alguma dificuldade — destacou.



A superintendente evitou falar sobre o processo aberto pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar a situação do sistema penitenciário do Rio Grande do Sul e de mais três estados – Amazonas, Pernambuco e Rondônia.



