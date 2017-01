Susepe divulga edital de concurso com 720 vagas

Rio Grande do Sul

Zero Hora

Por: Zero Hora

A Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) divulgou nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Estado, o edital para a contratação de servidores. O concurso prevê o preenchimento de 620 vagas para o cargo de agente penitenciário e de 100 vagas para agente penitenciário administrativo. Também está prevista a formação de cadastro reserva.

Ambos os cargos terão provas de atividades físicas, psicológica e investigação da vida pregressa. Veja aqui o edital agente penitenciário e aqui o para agente penitenciário administrativo.

Leia mais:Em 16 dias, 125 presos foram mortos em rebeliões no país

Após idas e vindas, primeiro presídio do Estado construído com verba da comunidade abre as portas



Os novos servidores deverão trabalhar no Complexo Prisional de Canoas e em Guaíba, estruturas que deverão entrar em funcionamento ainda em 2017.

O concurso e abertura de presídios integram a segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública. Todas as informações do concurso constam nos editais que