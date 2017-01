Temer entrega 61 ambulâncias e sobrevoa cidades no RS: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Entrega de 61 ambulâncias para o Estado



O presidente Michel Temer faz na manhã desta segunda-feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o primeiro de uma série de anúncios planejados para 2017. A entrega de 61 ambulâncias a prefeitos gaúchos integra uma ofensiva do Palácio do Planalto, que intensifica as viagens do peemedebista, a fim de reverter sua baixa popularidade. Em sua primeira viagem oficial ao Rio Grande do Sul, o presidente ainda visitará as áreas alagadas de Rolante e Riozinho. Segundo registro no Twitter do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, Temer fará um sobrevoo sobre a região: "O presidente sobrevoará amanhã 9h45min áreas inundadas em Rolante e Riozinho. Em Alto Rolante ouvirá prefeitos e comunidade", publicou o líder peemedebista gaúcho.

2. Presídio de Lajeado recebe primeiras presidiárias



A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) confirmou para as 14h desta segunda-feira a abertura oficial do Presídio Estadual Feminino de Lajeado, no Vale do Taquari. A medida atende a uma ordem judicial tomada na semana passada. Já pela manhã, deve se iniciar a chegada de detentas à casa prisional. Pelo menos nove já devem ocupar o espaço no primeiro dia de funcionamento e a ocupação será feita de forma gradual. Construído com recursos da comunidade local, o presídio tem capacidade para 84 presas.

3. Abstenções do vestibular da UFRGS serão divulgadas nesta segunda



Os vestibulandos terão quatro horas e meia para responder às questões de Língua Portuguesa e escrever a redação do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) nesta segunda-feira. As médias e abstenções serão divulgadas na manhã desta segunda. O gabarito das provas de Física, Literatura e Língua Estrangeira, totalizando 75 questões — 25 de cada disciplina —, foi divulgado na tarde deste domingo.

4. "La La Land" é o grande vencedor do Globo de Ouro

Com sete vitórias em sete indicações, o filme La La Land: Cantando Estações confirmou seu favoritismo e foi o principal vencedor do 74º Globo de Ouro. Com apresentação de Jimmy Fallon, a cerimônia aconteceu na noite deste domingo, em Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos.



5. A pedido de Renato, Grêmio se aproxima de acerto com Léo Moura

O lateral-direito Léo Moura está muito perto do Grêmio. O clube analisa a forma do contrato com o atleta, a partir de recomendações do técnico Renato Portaluppi, para tê-lo já na apresentação de 2017. A ideia do Tricolor é fechar com o jogador por uma temporada. O uruguaio Gabriel Fernández chegará na terça-feira para exames e assinatura de contrato de três anos. Douglas, quando voltar ao trabalho na quarta-feira, renovará por dois anos.



6. Conheça a casa do Inter na pré-temporada



O Hotel Vila Ventura, em Viamão, abrigará o Colorado de Zago entre 15 e 25 de janeiro para a pré-temporada do Inter. Com seus 70 hectares, gramado avalizado pela Fifa, salas de musculação, piscinas térmicas e a céu aberto, spas e luxuosas acomodações, o Inter ocupará 28 dos 79 apartamentos do Vila Ventura. Os jogadores serão distribuídos em 24 quartos, cada um com duas camas box, TV a cabo, frigobar, banheiro e varanda rústica.

7 . Estado começa a semana com pancadas de chuva



A semana começa com tempo instável no Estado. Há risco de chuva forte em todo o Rio Grande do Sul e a região da fronteira com a Argentina deve registrar os maiores acumulados. Os gaúchos devem permanecer em alerta para possíveis novos transtornos devido ao mau tempo. O dia deve ser de muito calor e forte sensação de abafamento. A segunda-feira deve ter períodos de melhoria, ou seja, o sol pode brilhar e depois voltar a chover. Em Porto Alegre, os termômetros vão marcar 31ºC. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, deve fazer 36ºC. Capão da Canoa, no Litoral Norte, deve ter temperatura de até 31ºC.

*ZERO HORA