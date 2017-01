Temporal destrói casas e deixa desabrigados em Espumoso

Norte do RS

O temporal que atingiu a o norte do Estado no final da tarde de domingo destruiu casas e deixou famílias desabrigadas no município de Espumoso. Conforme informações da prefeitura, três residências tiveram perda total. Outras 40 casas foram destelhadas ou tiveram a estrutura abalada pelos ventos.

Uma idosa ficou ferida após sofrer um choque ocasionado por um fio da rede elétrica que estava caído na via. Ela passa bem.

A prefeitura já iniciou a distribuição de lonas para as famílias que foram afetadas e vai realizar um novo levantamento dos estragos nesta segunda-feira.

A RGE restabeleceu o serviço de energia elétrica no início da manhã na área urbana e trabalha para normalizar o abastecimento na zona rural.

A tormenta também causou transtornos nos municípios de Santa Maria e São Gabriel. Apesar das enxurradas, as Coordenadorias Regionais da Defesa Civil registraram apenas alagamentos nessas cidades. Os municípios de Alegrete, Uruguaiana, São Francisco e Quaraí também registraram grande volume de chuva.

Nesta segunda-feira, a governadora em exercício, deputada Silvana Covatti, homologou a situação de emergência nos municípios de Paim Filho, Rolante e Dom Pedro de Alcântara em virtude dos danos provocados pelo temporal que atingiu estas regiões no último dia 5.