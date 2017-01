Terça será de chuva intensa e de sensação de abafamento: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber

1. Adolescente que matou turista em Florianópolis se apresenta à polícia

O adolescente que matou a turista gaúcha Daniela Scotto, 38 anos, na comunidade do Papaquara, em Florianópolis, se apresentou em uma delegacia de polícia do Norte da Ilha, no Ingleses, na noite desta segunda-feira. Ele alegou, em depoimento, que o tiro foi acidental. O menor de 17 anos, que não teve o nome divulgado, era procurado desde o dia do crime, ocorrido em 1º de janeiro.



2. Ceasa anuncia punição de 18 produtores por abuso de agrotóxico

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa) aplicou sanções a 18 produtores que abusaram dos níveis e tipos de agrotóxico em hortifrutigranjeiros vendidos. A medida se refere a punições contra produtores flagrados em 2016 descumprindo um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), no qual eles se comprometiam a não abusar de pesticidas nas lavouras. Desses, quatro são reincidentes — já tinham sido flagrados com substâncias não permitidas para uso naquela cultura ou em quantia acima do tolerado — e estão proibidos de comercializar a mesma variedade do alimento contaminada por 30 dias.

3. Vestibular da UFRGS vai para o terceiro dia

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) disponibilizou, no site do vestibular 2017, o gabarito da prova de Língua Portuguesa, aplicada na segunda-feira junto com a Redação, que desafiou os candidatos a dissertarem sobre o que é ter um estilo a partir de citações do escritor moçambicano Mia Couto e da cantora brasileira Eis Regina. O processo seletivo segue nesta terça-feira com as provas de Biologia, Química e Geografia, e se encerra na quarta com as provas de História e de Matemática.

4. Chuva dos últimos dias pode ter provocado mancha no Guaíba

O lodo avistado no Guaíba na tarde de segunda-feira pode ser resultado da chuva intensa que atingiu o Estado nos últimos dias provocando estragos nos municípios de Rolante e Riozinho. Uma mancha marrom chegou a dividir as águas do lago nas proximidades da construção da nova ponte, em Porto Alegre.Para o diretor de Recursos Hídricos da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado, Fernando Meirelles, a cor barrenta pode ser uma consequência da descida de água do Rio do Sinos. Segundo o especialista, esse lançamento de sedimentos é comum quando ocorrem eventos extremos, como foi o caso do ocorrido na última semana.

6. Léo Moura e Gabriel Fernández chegam a Porto Alegre

O lateral-direito Léo Moura e o atacante uruguaio Gabriel Fernández chegam nesta terça-feira a Porto Alegre. A expectativa era de que o primeiro chegasse já na noite passada, mas por conta de um problema da companhia aérea a vinda foi adiada. Os dois passarão por exames médicos e serão novidades na reapresentação, que ocorre na quarta.



7. Inter pode vender William

Uma proposta de R$ 10,5 milhões do Wolfsburg-ALE pode tirar o lateral-direito William do Beira-Rio. A direção colorada, porém, pede pelo menos R$ 20 milhões para ceder o atleta, com contrato até maio de 2018 no Colorado. O processo da saída de William foi acelerado devido à falta de acerto entre o clube, o jogador e o empresário



7. Terça-feira deve ser de chuva intensa no Rio Grande do Sul

Uma frente fria associada a uma área de baixa pressão volta a atuar no Rio Grande do Sul e deve provocar chuva em todo o Estado nesta terça-feira. Podem ocorrer temporais na Fronteira Oeste e na Campanha. Além das precipitações intensas, que podem passar os 60mm, há previsão de queda de granizo e descargas elétricas. De acordo com a Somar Meteorologia, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a chuva pode chegar a 50mm. Há risco de transtornos, como pontos de alagamento. Os termômetros devem registrar entre 23 e 28°C na Capital. A chuva deve ser mais intensa no Litoral Sul em relação ao Litoral Norte. Podem ocorrer rajadas de vento de forte intensidade.







*ZERO HORA