Tiroteio na Flórida, enchente em Rolante e presos mortos em Roraima: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Tiroteio em aeroporto da Flórida deixa pelo menos cinco mortos

Foto: Reprodução / Twitter

Um homem armado abriu fogo, nesta sexta-feira, no aeroporto Hollywood de Fort Lauderdale, na Flórida, deixando cinco mortos e oito feridos antes de ser detido, informou o xerife.

2. Após enchente, famílias voltam para casa e começam a limpeza em Rolante

Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Menos de 24 horas depois de receberem a orientação de levantarem os pertences e deixarem as residências em função da cheia do Rio Mascarada, moradores de Rolante retornaram, na tarde desta sexta-feira, para suas casas e deram início ao processo de limpeza da lama, galhos e entulhos que invadiram os locais. O município do Vale do Paranhana foi invadido pela água durante a madrugada depois de uma chuvarada que caiu sobre a região.

3. Racha no Piratini atrasa definição de data para votação do pacote

Foto: Daniela Baqrcellos / Palácio Piratini/banco de dados

Um racha no núcleo duro do governo José Ivo Sartori causa indefinição sobre o término da votação do pacote de redução de custos do Estado. Enquanto o governador e o secretário da Fazenda, Giovani Feltes, desejam fazer a convocação extraordinária da Assembleia Legislativa a partir de 24 de janeiro, o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi e o secretário-geral de governo, Carlos Búrigo, tentam postergar a apreciação dos últimos 10 projetos. A data da convocação será divulgada na próxima semana.

4. Pelo menos 33 mortos são encontrados em cadeia de Roraima

Foto: HO / AFP

Dias depois que um conflito de facções criminosas deixou 56 mortos em uma cadeia de Manaus, o governo de Roraima disse ter encontrado 33 corpos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc) na madrugada desta sexta-feira. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar entraram no presídio no começo da manhã e a situação já está sob controle. A maioria das vítimas foi decapitada, teve o coração arrancado ou foi desmembrada.

Grampos mostram relação de magistrada do AM com facção



Na investigação sobre a facção Família do Norte que deu origem à operação La Muralla, em 2015, os investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecente do Amazonas interceptaram conversas entre advogados da FDN e funcionários do Judiciário amazonense.



5. Uber cria taxa extra de R$ 0,75 por corrida para usuários

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Desde a última quinta-feira, o Uber está cobrando dos usuários uma taxa extra fixa de R$ 0,75 por corrida. Os motoristas parceiros foram informados da nova tarifa por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo. De acordo com o texto, o valor será aplicado com o objetivo de "manter o crescimento saudável da plataforma em nosso país".

6. Os bastidores da negociação do Grêmio por Kayke

Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Foi por não aceitar assumir a diferença de salários que Kayke receberia caso fosse comprado em definitivo que a negociação entre Grêmio e Yokohama Marinos-JAP foi encerrada. Os dirigentes gremistas lamentaram que um reforço, que teve toda a sua vinda bem encaminhada, não tenha acertado nos últimos trâmites burocráticos.

7. Inter faz proposta a lateral William para renovar contrato por quatro anos



Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

O Internacional já iniciou a movimentação para evitar perder o lateral-direito William. A ideia é dar um alto reajuste salarial para garantir a permanência do atleta por mais tempo no Beira-Rio e evitar que ele deixe o clube de graça em abril de 2018, quando termina o atual compromisso.