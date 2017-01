Trânsito é intenso no retorno do Litoral nesta segunda: veja 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa sabe

1. 70 mil veículos devem voltar das praias pela freeway nesta segunda

Assim como no domingo, a segunda-feira é de trânsito intenso nas rodovias gaúchas na volta do Litoral. De acordo com a Concepa, mais de 14 mil veículos haviam passado pela freeway até as 7h30min — a previsão é que 70 mil usem a rodovia ao longo do dia para voltar das praias. A concessionária recomenda que os motoristas peguem a estrada a partir das 14h, quando o movimento deve ser mais tranquilo. Acompanhe a movimentação ao vivo.

2. Marchezan tem o primeiro dia como prefeito de Porto Alegre

O novo prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan (PSDB), deixou o perfil pragmático e assumiu um discurso mais emotivo durante a cerimônia de posse neste domingo. O gestor eleito afirmou que "os desafios são sérios, são reais, são grandes e são muitos" e disse que irá adotar medidas duras para combater a crise. A primeira delas será um pente-fino nos contratos firmados por cada uma das secretarias municipais. ZH acompanhará hoje o primeiro dia do novo prefeito.

3. PM cerca comunidade após morte de gaúcha em Florianópolis

A Polícia Militar de Santa Catarina cercou as entradas da comunidade do Papaquara, em Florianópolis, onde uma turista gaúcha foi morta com um tiro na madrugada de sábado para domingo. O objetivo é identificar os suspeitos do crime. Daniela Scotto de Oliveira Soares, 38 anos, moradora de Sapucaia do Sul, era a passageira do carro dirigido pelo marido.



4. Encare a crise

Depois de bem aproveitadas as festas de fim de ano, é hora de planejar os gastos dos próximos 12 meses para não passar por sufocos ou surpresas financeiras desagradáveis. Estar atento às principais datas de compromissos financeiros e planejar com antecedência os feriados pode trazer um alívio importante ao bolso em tempos de crise. Zero Hora montou o calendário das contas e folgas em 2017. Confira!

5. De olho no ataque

O Grêmio vai intensificar as negociações para reforçar o seu ataque. Nesta segunda-feira, a direção do clube tentará confirmar a chegada do centroavante Kayke Moreno, 28 anos, do Yokohoma Marinos-JAP. O nome de Gabriel Fernández, centroavante uruguaio do Racing-URU, também está na pauta do presidente Romildo Bolzan Jr.

6. De olho na defesa

Em busca de reforços para a disputa da Série B, o Inter está negociando a contratação do zagueiro Neris, do Santa Cruz. O defensor de 24 anos é natural de Tucuruí-PA e tem 1m92cm de altura. Sem receber salários do Santa Cruz há três meses, o jogador foi sondado pelo Sport e pelo Fluminense. O nome de Klaus, zagueiro do Juventude, também está na lista de reforços elaborada pelo técnico Antônio Carlos Zago.

7. Previsão é de tempo instável no RS

A instabilidade volta ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. As pancadas de chuva se espalham por todas as regiões e se concentram principalmente na Fronteira Oeste, onde há chance de temporais com queda de granizo e fortes rajadas de vento. Apesar do tempo fechado, o calor persiste em todo o Estado, e as temperaturas ficam próximas aos 30°C. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a máxima prevista é de 35°C.