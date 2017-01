Trump e a privatização das prisões

The New York Times

Em meados do ano passado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu reduzir o uso de prisões privadas.

Sally Q. Yates, subprocuradora-geral, observou em memorando que, embora as prisões particulares fossem úteis quando as públicas estivessem lotadas, faziam pouco sentido agora que a população prisional estava diminuindo. Elas reduzem pouco os custos. E não oferecem o tipo de programas de reabilitação que demonstraram reduzir a reincidência.

E elas são particularmente perigosas. Um relatório recente do inspetor-geral do Departamento constatou que os prisioneiros em instalações privadas, que abrigam perto de 12 por cento dos detentos federais, apresentavam probabilidade muito maior de ter armas. As prisões privadas tinham mais agressões aos detentos e funcionários do que as administradas pelo governo federal. E entram em confinamento com uma frequência dez vezes maior para reagir a distúrbios.

Só que, em nove de novembro, no dia seguinte à eleição de Donald Trump à presidência, as ações dos conglomerados correcionais estavam entre as de melhor desempenho na Bolsa de Valores de Nova York. Os papéis da Corrections Corp. of America, agora CoreCivic, subiram impressionantes 43 por cento naquele dia. O motivo? A privatização voltou a ser prioridade do governo.

Embora isso esteja sendo aplaudido nas salas de executivos do país inteiro, o custo para o resto da sociedade deve aumentar.

"No caso das prisões, acho que podemos fazer muitas privatizações e prisões privadas. Parece funcionar muito melhor", Trump declarou durante a campanha no ano passado. A escolha de Trump para procurador-geral, o senador Jeff Sessions, do Alabama, é um defensor convicto dessa abordagem, tendo incentivado prisões particulares em seu estado enquanto foi procurador-geral de lá há mais de 20 anos.

A privatização, porém, deve varrer não apenas as prisões. Trump quer privatizar serviços de saúde fornecidos pelo Departamento de Veteranos. Quer privatizar a infraestrutura pública – atraindo empresas privadas para consertar, construir e administrar pontes e estradas, fornecimento de água e aeroportos. Está vendendo a privatização como um sucesso garantido que prestará serviços melhores com menos dinheiro público.

"Existe um pensamento mágico entre os executivos de negócios que algo em torno da questão do lucro faz tudo funcionar melhor", observou Raymond Fisman, professor de Economia da Universidade de Boston. "Como será o governo quando for governado por CEOs bilionários que veem o setor privado como solução para todos os problemas do mundo?"

Um acervo sério de economia, sem mencionar resmas de provas de décadas de privatizações pelo mundo, sugerem que essa crença é falsa.

Por exemplo, levemos em consideração o que a motivação do lucro tem feito pelo ensino superior. Faculdades sem fins lucrativos absorvem 25 por cento da ajuda federal para o setor. Nem todas são fábricas de diplomas fraudulentos montadas para arrancar os dólares de auxílio federal de estudantes de baixa renda. Mesmo assim, na média, elas são muito mais caras do que as instituições públicas, enquanto seus diplomas são muito menos valiosos.

Abundam exemplos semelhantes no setor de saúde. Asilos com fins lucrativos apresentam menor probabilidade de aceitar pacientes com perspectivas de estadia menores e menos lucrativas. Hospitais com fins lucrativos são mais propensos a mentir ao sistema público de saúde do que os sem fins lucrativos – mexendo nos diagnósticos para ganhar reembolsos maiores. E aumentaram os lucros à custa da segurança do paciente. Um estudo do RAND Corp. constatou que hospitais que mudaram de beneficentes para fins lucrativos viram um crescimento abrupto nos lucros, mas também um salto na taxa de mortalidade de um a dois anos após a conversão.

E também existe um estudo de Bonnie Svarstad e Chester Bond, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Wisconsin-Madison, de mais de três décadas: constataram que pacientes em asilos particulares recebem doses mais elevadas de sedativos do que em instituições beneficentes. Explicando o padrão, o economista Burton Weisbrod escreveu que os sedativos eram "mais baratos do que, por exemplo, dar atenção especial a pacientes mais ativos que precisam ser mantidos ocupados".

É claro que o governo também pode fazer coisas horrendas na administração. E as empresas privadas fazem muitas coisas bem. Elas costumam ser mais velozes na inovação. Nos mercados competitivos, a busca por lucro é um incentivo poderoso para fornecer todos os tipos de bens e serviços, de artigos variados a telefonemas, de forma eficaz. Um estudo constatou que abrir as casas de repouso na Suécia para fornecedores particulares melhorou a taxa de mortalidade dos pacientes.

Mas é fundamental compreender como a busca por lucro pode dar errado, dando às empresas uma motivação para ser mesquinhas em termos de qualidade e ampliação das margens. Quando um fornecedor particular enfrenta pouca ou nenhuma concorrência, ou quando a qualidade do serviço é difícil de ser avaliada adequadamente – pense no bem-estar de pacientes em um asilo ou na saúde de detentos –, não há nada que possa impedi-lo de procurar lucros maiores à custa da sociedade.

"O setor privado é bom em cortar custos e achar formas de economizar. Algumas são socialmente desejáveis; outras, não", afirma Oliver Hart, professor de economia em Harvard. A questão crítica é se existe a possibilidade de um contrato que reduza ao mínimo o espaço para táticas socialmente indesejáveis.

Negociar essa troca nem sempre é óbvia. Por exemplo, a privatização do fornecimento de água em Buenos Aires levou à redução de morte de crianças por doenças infecciosas e parasíticas. Mas também elevou a conta de água, então a concessão impopular para uma empresa privada terminou sendo cancelada.

Hart, na verdade, ganhou o Nobel de Ciências Econômicas no ano passado por seu trabalho estudando precisamente esse tipo de contratos. Quando eles têm maior probabilidade de funcionar? Como deveriam ser estruturados? Tarefas cruciais com muitas dimensões – empreender a guerra, policiar as ruas de uma cidade – costumam ser melhores se deixadas com o setor público, assinala ele. Em contrapartida, um fornecedor particular poderia fazer um trabalho melhor quando o resultado desejado é mais direto e pode ser medido adequadamente, como coletar o lixo.

Ele não se opõe nem um pouco à privatização. Na verdade, Hart defende que determinar se um serviço deveria ser privatizado ou fornecido pelo governo não deveria ser uma questão ideológica. A decisão deveria ser baseada em "qual modo de organização conquista a meta social da melhor forma".

Infelizmente, observa, parece improvável que a equipe de Trump tome o caminho ponderado. Na verdade, um dos estudos seminais de Hart, produzido em conjunto com Andrei Shleifer e Robert Vishny quase 20 anos atrás, sugeria que, embora coisas como coleta de lixo e produção de armas fossem mais adequadas ao fornecimento privado, o governo provavelmente faria um serviço melhor cuidando de tarefas como política externa, polícia e... as prisões.

Eduardo Porter