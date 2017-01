Um mês sem açúcar

The New York Times

Ele está no caldo de frango, queijo fatiado, bacon e salmão defumado, na mostarda e nos molhos de salada, em bolachas e em quase toda marca de pão de forma. Está em toda a nossa volta – de formas óbvias e escondidas – e é completamente delicioso.

É o açúcar, em suas muitas formas: refinado, mel, xarope de milho, você escolhe. O tipo ingerido importa menos do que se pensava, sugere a pesquisa científica, e a quantidade importa muito mais. Nosso hábito nacional de açúcar é a força motriz por trás do diabetes e da epidemia de obesidade e pode ser um fator que colabora com o câncer e o mal de Alzheimer.

Como eu, você deve ter acabado de passar algumas semanas nas quais comeu muito açúcar, mas caso sinta uma pontinha de culpa, quero fazer uma sugestão.

Escolha um mês deste ano – 30 dias completos, começando agora ou mais tarde – e assuma o compromisso de comer sem adoçantes. Mergulhe de cabeça, por um mês.

Fiz isso nos dois últimos anos, o que levou a mudanças permanentes nos meus hábitos alimentares. Não foi fácil, mas valeu a pena. Isso redefiniu minhas papilas gustativas estragadas pelo açúcar e abriu meus olhos para os muitos produtos que contém o produto desnecessariamente. Agora sei quais marcas de caldo de frango, bacon, salmão defumado, mostarda e molho picante contêm açúcar adicionado e quais não.

Sei que a Triscuits e o pão pita são nossos amigos. Eles têm apenas alguns ingredientes, e nada de açúcar. A Wheat Thins e a maioria das marcas de pão de forma, por sua vez, tem uma lista de ingredientes que lembra a aula de química do colegial, incluindo a adição de açúcar.

Se você abrir mão do açúcar por um mês, vai se tornar parte de um crescente movimento antiaçúcar. Cada vez mais a pesquisa indica que a superabundância de carboidratos simples, e do açúcar em particular, é o principal problema das dietas modernas. Uma campanha agressiva e bem financiada pela indústria açucareira mascarou a realidade durante anos, colocando a culpa nas gorduras, como se elas fossem causar obesidade.

Só que as gorduras costumam ter mais valor nutricional do que o açúcar, e ele é muito mais fácil de ser ingerido em excesso. Trocando em miúdos: é mais fácil comer dois bifes ou duas fatias de bolo?

Felizmente, a compreensão crescente dos perigos do açúcar levou a um efeito negativo, tanto na política quanto em nossa dieta. Impostos sobre bebidas adoçadas – e o refrigerante deve ser a fonte mais eficiente de açúcar – foram recentemente aprovados em Chicago, Filadélfia, Oakland e San Francisco, na Califórnia, e Boulder, no Colorado. México e França também tem esse imposto, sendo que logo serão acompanhados pela Irlanda e pelo Reino Unido.

Ainda antes dos impostos, os norte-americanos estavam cortando o açúcar. Desde 1999, o consumo per capita de adoçantes adicionados caiu 14 por cento, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Só que ele precisa cair muito mais – mais 40 por cento – para voltar a um nível saudável. "A maioria das autoridades públicas pensa que todos seriam mais saudáveis se comessem menos açúcar. Existem muitas provas disso", diz Marion Nestle, da Universidade de Nova York.

Um bom limite conhecido há tempos para a maioria dos adultos é de 50 gramas de açúcar por dia e, perto de 25 gramas, é mais saudável. Uma garrafa de meio litro de Coca tem 52 gramas.

Certamente, não é preciso cortar o açúcar durante um mês para comer menos, mas pode ser difícil reduzir seu consumo em formas espalhadas. A gente costuma achar uma desculpa para comer um prato de biscoitos na casa de um amigo ou algum doce durante um encontro. Eliminar o açúcar adicionado dá uma nova base e força a fazer mudanças. Assim que fizer isso, provavelmente vai decidir manter alguns dos novos hábitos.

Meu café da manhã, por exemplo, mudou completamente. Ao longo das últimas décadas, o café da manhã típico nos EUA se tornou uma "versão com pouca gordura da sobremesa", no entender de Gary Taubes, autor de um novo livro "The Case Against Sugar" (O argumento contra o açúcar).

O meu café girava em torno de cereal e granola, que quase sempre são adoçados. Agora, como uma mistura de ovos, nozes, fruta, iogurte e verduras bem condimentadas. Soa decadente, mas é mais saudável do que uma tigelona de granola.

Como você definiria açúcar durante seu mês? Eu recomendo a definição usada pelo Whole 30, dieta popular (que corta muitas coisas além do açúcar). O açúcar presente naturalmente em frutas, legumes e laticínios é permitido. "Ninguém come muito disso, não com as fibras, as vitaminas e minerais que eles têm", afirma Marion.

Mas todo tipo de açúcar acrescentado é proibido. Nem açúcar, nem xarope de milho, nem de bordo, nem mel, nem o metido do agave. Leia cada lista de ingredientes, procurando especialmente por palavras terminadas em "ose". Não acredite na tabela nutricional localizada ao lado dos ingredientes, porque o "0 grama" de açúcar nessa lista significa na realidade "menos de "0,5 grama". Sinta-se à vontade para fazer perguntas em restaurantes. E também evite os adoçantes artificiais de refrigerantes diet.

Parte da meta – não se esqueça – é reaprender o gosto de uma dieta que não é dominada pelos adoçantes. Eu sempre gostei de frutas, mas fiquei agradavelmente surpreso com o quanto pareciam deliciosas durante o mês. Quando eu precisava de um lanchinho no meio do dia, uma maçã, uns damascos da Trader Joe's ou uma barra de cereais que coubesse na definição de sem açúcar salvavam a minha pele.

Por fim, tome cuidado para não violar o espírito do mês enquanto segue regras formais: tome somente um copo pequeno de suco ao dia, e coma pouco com sucos de frutas.

Certamente, nem sempre gostei da experiência. Senti falta do sorvete, barras de chocolate, restaurantes chineses e coquetéis. Mas eu também sabia que voltaria a desfrutá-los.

As partes desagradáveis de um mês sem açúcar são temporárias, e são toleráveis. Alguns dos benefícios continuam por muito tempo depois que esse mês termina. Se você tentar, e se sua experiência for parecida com a minha, prevejo que sua nova vida normal será mais saudável e não menos divertida do que a antiga.

Por David Leonhardt