Veículo que levava sete passageiros bate em árvore e mata duas adolescentes em Santo Ângelo

Duas pessoas morreram após um veículo Astra bater em uma árvore, na madrugada desta sexta-feira, em Santo Ângelo, na região das Missões. Conforme informações da Polícia Civil, outras cinco pessoas, que também estavam no carro, ficaram feridas. Uma está internada em estado grave. As informações são da Rádio Gaúcha.

As vítimas fatais foram identificadas como Fernanda Leobelt Borges, 16 anos, e Larissa Dutra Tasch, 17 anos. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de uma delas foi encontrado dentro do porta-malas do carro.



Outras cinco vítimas foram conduzidas ao Hospital de Santo Ângelo. Quatro delas não tiveram as identificações confirmadas pela polícia. O motorista, identificado como Wellington Andrei Santos, de 20 anos, será autuado em flagrante por homicídio doloso.

O acidente ocorreu por volta das 4h, na Avenida Rio Grande do Sul. Todos os jovens eram residentes de Santo Ângelo.