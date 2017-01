Vereadora cadeirante sofre fratura ao tentar subir escada na Câmara de Guaíba

Sem acessibilidade

A primeira vereadora cadeirante, eleita na última eleição municipal em Guaíba, Fernanda Garcia (PTB), sofreu uma fratura no fêmur após cair de uma máquina utilizada para que ela tivesse acesso ao seu gabinete na Câmara de Vereadores. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira.



Fernanda foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre, onde foi constatada a fratura no fêmur. A vereadora ainda iria passar por novos exames para avaliar se haveria a necessidade de cirurgia.



Segundo relato do assessor da vereadora Paulo Giovani Benedetti, que operava o equipamento, acredita que houve uma falha mecânica na hora do acidente. O carro escalador é um equipamento que se acopla a cadeira de rodas permitindo que o cadeirante suba e desça escadas. O aparelho é operado por outra pessoa, que controla os movimentos da máquina.





Problemas de acessibilidade



A Câmara de Vereadores de Guaíba não possui elevador ou rampa de acesso, por isso a cadeirante teve de ser carregada para conseguir chegar a seu gabinete, que fica no segundo andar. Os problemas com a acessibilidade são identificados desde a entrada do prédio: são cinco degraus para conseguir chegar à porta principal e, depois disso, até chegar à própria sala, a vereadora tem de enfrentar um grande lance de escadas.



A instalação de um elevador, cujo projeto data uma década, está embargada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) desde 2013, por irregularidades no processo de contratação da empresa que faria a instalação. O equipamento já está comprado, e hoje repousa como um elefante branco no depósito do prédio.



— Até que o TCE libere a obra, não temos como colocar o elevador para funcionar — explica o presidente da Câmara, Jorge da Farmácia (DEM) — Não podemos passar por cima de uma determinação da Justiça.



O Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que pessoas com dificuldades de locomoção tenham plena acessibilidade a espaços públicos e edificações, e é ainda mais específico no Capítulo VI: "As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos". Ciente de seus direitos, Fernanda é taxativa:



— Posso até ser carregada para fazer a foto da posse. Mas não vou aceitar trabalhar dessa maneira todos os dias, e não é certo que outros cadeirantes sejam prejudicados para assistir às sessões — disse.



