Vestidos de fantasmas, ex-secretários furtam impressora de prefeitura em Goiás

Madrugada do Ano-Novo

Dois ex-secretários de Novo Gama, no interior de Goiás, foram flagrados com fantasias de fantasma em imagens de câmeras da prefeitura do município. Acompanhados por uma advogada, os suspeitos se apresentaram à polícia, na última segunda-feira, e pelo menos um deles admitiu que furtou uma impressora do Executivo durante a madrugada do Ano-Novo. As informações são do jornal O Popular.

Carlos Alarcom Cartaxo Martins e Adriano Marques Tavares já comandaram as secretarias de Transportes e Desporto, Lazer e Turismo do município, respectivamente. De acordo com o delegado Fellipe Guerrieri, Adriano confessou o furto durante o depoimento. Carlos, no entanto, ficou em silêncio.



Leia mais

Como a reforma das prisões no Espírito Santo virou modelo no Brasil

Polícia abrirá inquérito para apurar furto cometido por morador de rua

Diretor de presídio em Manaus é afastado após denúncias de detentos



Conforme a polícia, Adriano contou que a dupla havia consumido álcool e resolveu vestir lençóis para dar um susto nos vigilantes da prefeitura. Como a presença não teria sido notada, os ex-secretários resolveram levar a impressora "como recordação", segundo o relato.

O computador do gabinete do prefeito também foi levado na mesma noite, de acordo com a polícia. No entanto, a dupla confessou apenas o furto da impressora. As investigações devem seguir e a participação de outros suspeitos não é descartada.