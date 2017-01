Viamão registra alagamentos e estragos após forte temporal

Estragos da chuva

Muro de residência no Bairro Gaúcha é destruído pela força da água

Foto: Ronaldo Bernardi/Agência RBS

O forte temporal da madrugada desta quarta-feira causou estragos em Viamão, na Região Metropolitana. Os bairros mais afetados são Gaúcha, Augusta, Santo Onofre, Santa Isabel e Cecília. Até o momento, não há registro de feridos e nem um número total de pessoas desalojadas ou atingidas. De acordo com os bombeiros, mais de 100 ligações foram atendidas.

Moradores das regiões afetadas relatam desabamentos de muros e perda de móveis e eletrodomésticos devido à água que invadiu as casas. O bairro Gaúcha foi o que registrou mais ocorrências, com queda de postes e a cheia de um córrego. Casas foram invadidas pela água e moradores tiveram que ser realocados. Até o momento, não há um número oficial de desabrigados.

O segurança Marcos Valinodo Chaves, de 31 anos,viu o muro do seu pátio desabar. Água da chuva e do esgoto invadiram a residência e o alagamento dentro do imóvel atingiu cerca de um metro de altura.







No bairro Augusta, moradores fizeram um protesto bloqueando a Rua Constância Feijó de Fraga com móveis e eletrodomésticos que foram destruídos pela água que invadiu as casas durante a madrugada.

Anderson Batista de Carvalho, 32 anos, e seus oito filhos estão desalojados. O gesseiro também teve o muro do terreno destruído e perdeu tudo dentro de casa. O morador ergueu a estrutura especialmente para conter o volume de água do arroio. Ele teme que a estrutura da casa esteja comprometida.

José Luis Santos da Rosa, 52 anos, que mora na Avenida Conquista, a cerca de 40 metros do Arroio Feijó critica os reparos feitos pela prefeitura da cidade para evitar situações como essa, que deixaram de ser incomuns no local.

— Todos os anos é assim, inunda tudo. A água entra nas casas e as pessoas perdem tudo. O cachorro de um vizinho morreu afogado. Minha filha perdeu tudo, a prefeitura vem aqui e faz uma coisa paliativa e não resolve. Todos os vizinhos querem vender as casas¿—¿diz.

Dener Favaris, 43 anos, teve seu carro arrastado pela força da água. O vigilante mora a cerca de 100 metros do arroio.

— Minha esposa me acordou pelas 2h30min. Quando consegui sair de casa meu vizinho disse: "O Corsa desceu". Eu nem enxergava o carro, ficou totalmente submerso. Agora que a água abaixou comecei a ver o carro — diz.

O temporal também deixou danos em residências de, pelo menos, mais três municípios gaúchos: Charqueadas, Santa Cruz do Sul e Imbé.



